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  • После победы России над Испанией жители поселка Джубга переименовали его в Дзюбгу

После победы России над Испанией жители поселка Джубга переименовали его в Дзюбгу

2 июля 2018, 12:23
11

Жители поселка городского типа Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края «переименовали» его в Дзюбгу.

После победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира один из жителей населенного пункта на знаке с названием перед въездом в ПГТ заменил буквы «ж» и «у», наклеив сверху на них «з» и «ю». В результате получилась Дзюбга.

Нападающий россиян Артем Дзюба стал автором единственного гола своей команды в основное время, реализовав пенальти.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Испания Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Mazai-NN
1530523653
Артем красавчик.
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KOLBIS
1530523903
А жители села Игорево,добавили в свое название Акинфеево,получилось Игорево-Акинфеево...
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prezent2017
1530524623
Дзюб - это понятно, а вот что такое га?
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SinyaaPyll
1530529849
То, о чём я (ну, и другие здравомыслящие) предупреждал. Сборная России открыла ящик Пандоры... вернее, ворота психушки.
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GoLenaStop
1530530420
Дайте людям спокойно порадоваться!.. Ведь время счастья так скоротечно!
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Артурка32
1530532087
Как бы потом обратно не пришлось переименовывать)) тьфу тьфу тьфу)))))
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zigbert
1530539098
Рано еще переименовывать, вот после финала ЧМ...
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a-rakhmatov
1530551152
Кубань начала активную пиар-кампанию Артема....может это вдохновит его и он забьет и сборной Хорватии?! ))
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