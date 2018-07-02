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    После победы России над Испанией жители поселка Джубга переименовали его в Дзюбгу

    Жители поселка городского типа Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края «переименовали» его в Дзюбгу.

    После победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира один из жителей населенного пункта на знаке с названием перед въездом в ПГТ заменил буквы «ж» и «у», наклеив сверху на них «з» и «ю». В результате получилась Дзюбга.

    Нападающий россиян Артем Дзюба стал автором единственного гола своей команды в основное время, реализовав пенальти.

    Источник: Telegram

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    02.07.2018 12:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2018, 20:05

      Кубань начала активную пиар-кампанию Артема....может это вдохновит его и он забьет и сборной Хорватии?! ))

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:44

      Рано еще переименовывать, вот после финала ЧМ...

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 июля 2018, 14:48

      Как бы потом обратно не пришлось переименовывать)) тьфу тьфу тьфу)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июля 2018, 14:20

      Дайте людям спокойно порадоваться!.. Ведь время счастья так скоротечно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 2 июля 2018, 14:10

      То, о чём я (ну, и другие здравомыслящие) предупреждал. Сборная России открыла ящик Пандоры... вернее, ворота психушки.

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 2 июля 2018, 13:55

      ага, а Черкесск в Черчесовск, маразм крепчает, вот и Песков сравнил победу над испанцами с победой в ВОВ, дурость и еще раз дурость (((.

      10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:43

      Дзюб - это понятно, а вот что такое га?

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > prezent2017 2 июля 2018, 14:27

      Гроза Агрессоров )))

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 2 июля 2018, 15:44

      Га, по-старославянски, движение. Т.е. Дзюба в движении.)))
      Дзю́ба — белорусская, украинская, русская и польская фамилия, образованная от прозвища Дзюба — рябой человек (со следами оспы на лице).
      Движение рябого человека со следами оспы на лице.)))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 12:31

      А жители села Игорево,добавили в свое название Акинфеево,получилось
      Игорево-Акинфеево...

      8
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 2 июля 2018, 12:27

      Артем красавчик.

      3
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