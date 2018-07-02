После победы России над Испанией жители поселка Джубга переименовали его в Дзюбгу

Жители поселка городского типа Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края «переименовали» его в Дзюбгу.

После победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира один из жителей населенного пункта на знаке с названием перед въездом в ПГТ заменил буквы «ж» и «у», наклеив сверху на них «з» и «ю». В результате получилась Дзюбга.

Нападающий россиян Артем Дзюба стал автором единственного гола своей команды в основное время, реализовав пенальти.