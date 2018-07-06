Экс-голкипер «Зенита» перешел в «Сарпсборг 08» и сыграет Лиге Европы

Бывший голкипер «Зенита» Александр Васютин подписал контракт сроком на два с половиной года с «Сарпсборг 08». Игрок перешел в норвежский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекло соглашение с петербуржцами.

С августа 2016 года по декабрь 2017, а также с апреля по июнь 2018 года 23-летний футболист выступал в аренде в финском «Лахти», за который провел 45 матчей, пропустив 37 голов. В 2017 году россиянин был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

«Сарпсборг 08» выступит Лиге Европы-2018/19. Команда начнет свое участие в турнире с первого квалификационного раунда матчами с исландским «Вестманнаэйяром».