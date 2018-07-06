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  • Экс-голкипер «Зенита» перешел в «Сарпсборг 08» и сыграет Лиге Европы

Экс-голкипер «Зенита» перешел в «Сарпсборг 08» и сыграет Лиге Европы

6 июля 2018, 13:34
4

Бывший голкипер «Зенита» Александр Васютин подписал контракт сроком на два с половиной года с «Сарпсборг 08». Игрок перешел в норвежский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекло соглашение с петербуржцами.

С августа 2016 года по декабрь 2017, а также с апреля по июнь 2018 года 23-летний футболист выступал в аренде в финском «Лахти», за который провел 45 матчей, пропустив 37 голов. В 2017 году россиянин был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

«Сарпсборг 08» выступит Лиге Европы-2018/19. Команда начнет свое участие в турнире с первого квалификационного раунда матчами с исландским «Вестманнаэйяром».

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Публикация от text (@sarp08)

Источник: Бомбардир.ру
Норвегия. Элитсериен Сарпсборг 08 Зенит Васютин Александр
Комментарии (4)
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Cules2013
1530876193
Удачи!
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baden69
1530884932
Видимо, в отличии от Билялетдинова, не стал запрашивать огромную зарплату. Удачи парню.
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zigbert
1530895336
Пусть ему сопутствует удача.
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OfaZavr
1530895727
молодец, пусть все получиться в Германии!
Ответить
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