Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-голкипер «Зенита» перешел в «Сарпсборг 08» и сыграет Лиге Европы

    Бывший голкипер «Зенита» Александр Васютин подписал контракт сроком на два с половиной года с «Сарпсборг 08». Игрок перешел в норвежский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекло соглашение с петербуржцами.

    С августа 2016 года по декабрь 2017, а также с апреля по июнь 2018 года 23-летний футболист выступал в аренде в финском «Лахти», за который провел 45 матчей, пропустив 37 голов. В 2017 году россиянин был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

    «Сарпсборг 08» выступит Лиге Европы-2018/19. Команда начнет свое участие в турнире с первого квалификационного раунда матчами с исландским «Вестманнаэйяром».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:48

      молодец, пусть все получиться в Германии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 19:42

      Пусть ему сопутствует удача.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 6 июля 2018, 16:48

      Видимо, в отличии от Билялетдинова, не стал запрашивать огромную зарплату. Удачи парню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 июля 2018, 14:23

      Удачи!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11