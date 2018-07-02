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  • Тите: «Неймар? Он не хочет, чтобы по нему бегали. Он хочет играть»

Тите: «Неймар? Он не хочет, чтобы по нему бегали. Он хочет играть»

2 июля 2018, 20:54
8

Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1/8 финала ЧМ против Мексики (2:0) прокомментировал игру форварда Неймара. Ранее действия нападающего раскритиковал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

«Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции вынуждают нас делать некоторые заявления, но это нормально. Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали.

Растет ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много. Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в четырех-пяти матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане.

Что касается его настроя – главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры», – сказал Тите.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Мексика Бразилия Неймар Тите
Комментарии (8)
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Опорник84
1530555036
Не знаю насколько больн ему наступили на ногу, но катался так будто его убивали! Мне кажется это не красит футболиста, тем более такого мастера!
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Tuxuu777
1530555567
Снова прикрывают Неймара. Мало того что звездится в ПСЖ, так еще и театр устраивает. Нечаянно на ногу наступили, а ощущение что отпилили ногу
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AZ
1530555774
ПРосто клоун... Других комментариев не нужно....
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GoldPlayFIFARus9
1530556407
Именно поэтому он зажимал мяч между ног и не отдавал,да?)) Я бы показательно бы ему дал дисквалификацию
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headdevil
1530562893
Я уже лет 5 не играл. Но кататься в муках не планирую вроде.
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Fin035
1530588778
Неймар просто еще сынок, который не понимает, что его специально провоцируют, чтобы выставить его на показ, как он визжит и плачет, как баба! Пора бы уже не брать пример с Роналду, а быть самим собой и становиться мужиком! Тогда его станут уважать, по крайней мере на поле!
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zigbert
1530603325
Нарушение было ,но все это выглядело "картинно".
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