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    Тите: «Неймар? Он не хочет, чтобы по нему бегали. Он хочет играть»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1/8 финала ЧМ против Мексики (2:0) прокомментировал игру форварда Неймара. Ранее действия нападающего раскритиковал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

    «Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции вынуждают нас делать некоторые заявления, но это нормально. Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали.

    Растет ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много. Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в четырех-пяти матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане.

    Что касается его настроя – главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры», – сказал Тите.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2018 20:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 10:35

      Нарушение было ,но все это выглядело "картинно".

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 06:32

      Неймар просто еще сынок, который не понимает, что его специально провоцируют, чтобы выставить его на показ, как он визжит и плачет, как баба! Пора бы уже не брать пример с Роналду, а быть самим собой и становиться мужиком! Тогда его станут уважать, по крайней мере на поле!

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 2 июля 2018, 23:21

      Я уже лет 5 не играл. Но кататься в муках не планирую вроде.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 2 июля 2018, 21:33

      Именно поэтому он зажимал мяч между ног и не отдавал,да?))
      Я бы показательно бы ему дал дисквалификацию

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 2 июля 2018, 21:22

      ПРосто клоун... Других комментариев не нужно....

      2
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 июля 2018, 21:19

      Снова прикрывают Неймара. Мало того что звездится в ПСЖ, так еще и театр устраивает. Нечаянно на ногу наступили, а ощущение что отпилили ногу

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 июля 2018, 21:10

      Не знаю насколько больн ему наступили на ногу, но катался так будто его убивали! Мне кажется это не красит футболиста, тем более такого мастера!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Опорник84 2 июля 2018, 22:04

      В первую очередь это не красит мужчину!

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