Тите: «Неймар? Он не хочет, чтобы по нему бегали. Он хочет играть»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1/8 финала ЧМ против Мексики (2:0) прокомментировал игру форварда Неймара. Ранее действия нападающего раскритиковал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

«Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции вынуждают нас делать некоторые заявления, но это нормально. Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали.

Растет ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много. Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в четырех-пяти матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане.

Что касается его настроя – главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры», – сказал Тите.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят