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    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят


    3
    Голосов: 13
    02.07.2018 18:50
    Мексиканец забирал мяч, а попал в театр.

    В матче с Мексикой Неймар забил важный гол, отдал голевой пас и много старался. Статистики хвалили звезду и подсчитали интересную вещь: для шести голов на чемпионатах мира Неймару потребовались только 38 ударов. Месси до подобной отметки бил 67 раз, Роналду – 74. Все впечатление от игры в итоге испортил сам Неймар.

    Он сидел за пределами поля, когда мексиканец спокойно подошел и взял мяч руками. От легкого касания бутсой соперника Неймар почувствовал ужасную боль и скорчился. Судья никакого нарушения не увидел, а к Неймару подбежали врачи с заморозкой.

    Касание однозначно было, но это точно так больно?

    В твиттере уже вовсю смеются и ругают Неймара за его эмоции.

    Бразилия выиграла у Мексики и пробилась в четвертьфинал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 4 июля 2018, 11:09

      На этом месте у футболиста на ноге щиток,так что это явная симуляция

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 июля 2018, 22:26

      ГИТИС И МХАТ о нём плачет.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 3 июля 2018, 19:18

      А что про эту бездарность говорить? Роналдо - нытик и симулянт, но хоть показывает что-то, иногда - шедевральное. А это чудо в перьях что может?

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 июля 2018, 17:40

      чертилка миллионная...терпеть его кривляния невыносимо...не представляю в такой роли ни Месси ни Роналду...

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 июля 2018, 15:14

      Нет, на актера он не тянет, слишком уж всё наиграно

      1
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 3 июля 2018, 10:15

      За симуляцию наказывать дисквалификацией.

      2
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      Рейтинг: +23

      rus333 3 июля 2018, 10:01

      с возрастом пройдет

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > rus333 3 июля 2018, 12:01

      с возрастом он будет ещё более талантливым актёром

      0
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      Рейтинг: +23

      rus333 > х** вам всем 5 июля 2018, 10:21

      да куда еще, и так все верят

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 06:22

      Мало показывать хорошую игру, чтобы тебя называли Великим игроком! Надо еще быть просто мужиком, а не крикливой бабой...!

      5
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      Рейтинг: +77

      Ляба 3 июля 2018, 01:04

      Как бы то не было, большинство футболистов, так и наровят из подтишка ему что то сделать, на ровном месте хотя бы наступить, но надо, конечно может так корчиться и перебор...Но если все терпеть его просто сломают...Да и большинство футболистов симулянты еще те...Вон Пепе, ПО плечу похлопали, думал ключитсу сломали :)))...Актерская игра будет до тех пор, пока арбитр на нее реагирует, как только перестает реагировать, футболисты начинают нормально играть...Я не защищаю Неймара, но я думаю мало кому понравится, если по нему начнут ходить, раз стерпел, второй, мне кажется любому надоест терпеть...

      2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Ляба 3 июля 2018, 10:20

      Как-то же играли Гаттузо, Кин и Кантона ? ))) Причем играли и сами жестко и против них.

      2
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      Рейтинг: +77

      Ляба > Platon Faustov 3 июля 2018, 20:14

      Разница в том, если тебя случайно заденут плечем в толпе вероятнее всего, ты на это не среагируешь, или если ты будешь стоять никого не трогать и кто то специально подойдёт и толкает тебя плечем, я думаю уже по другому эту ситуацию воспримешь...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 июля 2018, 00:47

      Он мне перестал быть интересен как футболист претендующий на статус легендарного или великого... Полный отстой... Позорище бразильского футбола...

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