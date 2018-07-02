Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Мексиканец забирал мяч, а попал в театр.

В матче с Мексикой Неймар забил важный гол, отдал голевой пас и много старался. Статистики хвалили звезду и подсчитали интересную вещь: для шести голов на чемпионатах мира Неймару потребовались только 38 ударов. Месси до подобной отметки бил 67 раз, Роналду – 74. Все впечатление от игры в итоге испортил сам Неймар.

Он сидел за пределами поля, когда мексиканец спокойно подошел и взял мяч руками. От легкого касания бутсой соперника Неймар почувствовал ужасную боль и скорчился. Судья никакого нарушения не увидел, а к Неймару подбежали врачи с заморозкой.

Касание однозначно было, но это точно так больно?

twit text — World Cup(@worldcupedia) 2 июля 2018 г.

В твиттере уже вовсю смеются и ругают Неймара за его эмоции.

twit text — T.S.G. (@TSG_Toronto) 2 июля 2018 г.

twit text — Emilsse Abrego (@abrego_emilsse) 2 июля 2018 г.

twit text — Heidilynn(@heidilynn_b) 2 июля 2018 г.

twit text — T.M.O (@MyNameIsTurki)2 июля 2018 г.

Бразилия выиграла у Мексики и пробилась в четвертьфинал