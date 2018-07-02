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  • Осорио – после матча с Бразилией: «Во время футбола не нужно практиковаться в актерском мастерстве»

Осорио – после матча с Бразилией: «Во время футбола не нужно практиковаться в актерском мастерстве»

2 июля 2018, 20:12
9

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Бразилии (0:2).

«Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Была остановка на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо практиковаться в актерском мастерстве во время футбола.

Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация», – сказал Осорио.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Бразилия Мексика Осорио Хуан Карлос
Комментарии (9)
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Garrincha58
1530551970
но зачем его постоянно бьют и тем более провоцируют зачем Лаюн наступил ему на ногу ведь больно же да бывает он перебарщивает, но он гений
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порт
1530552597
Футбол и театр в одном действии.
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Zubo
1530563007
Не нужно наступать на человека, ходить по людям это не по правилам , людям больно, а ещё хуже вести себя так как будто никто на нэймара не наступал
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Selecao1982
1530566660
Один удар в створ ворот, и это вы контролировали матч. Осорио скажи спасибо Очоа иначе ты неизбежал бы разгрома
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Fin035
1530590057
Из за больших денег в футболе судьи боятся наказывать знаменитых игроков за любые нарушения, в том числе и за симулянство, так как знают, что могут лишиться работы! Хорошие откаты превращают футбол в цирковое шоу! Поэтому судейство перестает быть однозначным! Жаль....!
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zigbert
1530603004
В открытый футбол с бразильцами трудно играть.На концовку матча у мексиканцев просто не хватило сил.
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