Осорио – после матча с Бразилией: «Во время футбола не нужно практиковаться в актерском мастерстве»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Бразилии (0:2).

«Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Была остановка на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо практиковаться в актерском мастерстве во время футбола.

Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация», – сказал Осорио.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят