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    Осорио – после матча с Бразилией: «Во время футбола не нужно практиковаться в актерском мастерстве»

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Бразилии (0:2).

    «Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Была остановка на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо практиковаться в актерском мастерстве во время футбола.

    Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация», – сказал Осорио.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: ТАСС

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    02.07.2018 20:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 10:30

      В открытый футбол с бразильцами трудно играть.На концовку матча у мексиканцев просто не хватило сил.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 06:54

      Из за больших денег в футболе судьи боятся наказывать знаменитых игроков за любые нарушения, в том числе и за симулянство, так как знают, что могут лишиться работы! Хорошие откаты превращают футбол в цирковое шоу! Поэтому судейство перестает быть однозначным! Жаль....!

      1
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 3 июля 2018, 00:24

      Один удар в створ ворот, и это вы контролировали матч. Осорио скажи спасибо Очоа иначе ты неизбежал бы разгрома

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 июля 2018, 23:23

      Не нужно наступать на человека, ходить по людям это не по правилам , людям больно, а ещё хуже вести себя так как будто никто на нэймара не наступал

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 2 июля 2018, 20:29

      Футбол и театр в одном действии.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2018, 20:19

      но зачем его постоянно бьют и тем более провоцируют зачем Лаюн наступил ему на ногу ведь больно же да бывает он перебарщивает, но он гений

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Garrincha58 2 июля 2018, 20:20

      гей

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Garrincha58 2 июля 2018, 20:26

      да что там говорить - сильный актёр!! не хуже смактуновского страдания гамлета сыграет

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Garrincha58 2 июля 2018, 21:27

      Как говорят в театре, не верю!

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