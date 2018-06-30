ЧМ-2018. Дубль Кавани помог Уругваю выбить Португалию и выйти в 1/4 на Францию

Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Португалии. Победу южноамериканцам принес нападающий Эдинсон Кавани, оформивший дубль. У европейцев отличился Пепе.

В следующем раунде команда Оскара Табареса сыграет с французами.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Уругвай – Португалия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кавани, 7; 1:1 – Пепе, 55; 2:1 – Кавани, 62.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур (Родригес, 63), Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Рикарду, Мариу (М. Фернандеш, 84), Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва (Куарежма, 65), Роналду, Гедеш (Андре Силва, 74).

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани