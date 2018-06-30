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  • ЧМ-2018. Дубль Кавани помог Уругваю выбить Португалию и выйти в 1/4 на Францию

ЧМ-2018. Дубль Кавани помог Уругваю выбить Португалию и выйти в 1/4 на Францию

30 июня 2018, 22:55
75

Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Португалии. Победу южноамериканцам принес нападающий Эдинсон Кавани, оформивший дубль. У европейцев отличился Пепе.

В следующем раунде команда Оскара Табареса сыграет с французами.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Уругвай – Португалия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кавани, 7; 1:1 – Пепе, 55; 2:1 – Кавани, 62.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур (Родригес, 63), Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Рикарду, Мариу (М. Фернандеш, 84), Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва (Куарежма, 65), Роналду, Гедеш (Андре Силва, 74).

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уругвай Португалия Франция Кавани Эдинсон
Комментарии (75)
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Cules2013
1530388603
Кавани - бог, Роналду - лох.
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Eddyson
1530388655
Кавани сегодня вне конкуренции. "Золотые мячи" едут домой.
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mihail200606
1530388676
Отлично)) португальских девочек домой...
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alex kidn
1530388773
Если в этом году золотой мяч дадут Роналду или Месси, это будет верх несправедливости
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mutabor0992
1530388832
Гей команда едет домой!Во главе с главным петушком!!!УРРРА!!!А что сделал лидер рЫала и сборной Португалии???Уругвай -МУЖЧИНЫ!!!!
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Marley Bob
1530388990
чемпионы мира и чемпионы европы едут домой..кто такое мог себе представить?!?!
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21082014
1530390355
первые две игры одной восьмой-на удивление потрясающими выдались.Настоящий Праздник футбола.и,вообще,этот Чемпионат удивителен,а,главное,совершенно непредсказуем.то ли еще будет..
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derrik2000
1530390610
Болел за Уругвай, потому что они - команда + Кавани. А Португалия - ОДИН Роналду, хоть гол забил и не он. Ничего после группового этапа у них не изменилось. Куарежма, выйдя на замену, не впечатлил, хотя я лично от него ожидал большего.
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dendiesel
1530399623
Уругвай красавцы!!! за вас болел))
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Горкин Блеванов
1530404532
Вся надежда на Уругвай и Бразилию, Жранция не должна пройти, особенно фуфлo мжоппе
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