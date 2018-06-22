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    Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph

    Издание The Telegraph опубликовало рейтинг лучших капитанов 32 сборных-участниц чемпионата мира. При составлении списка авторы учитывали лидерские качества, надежность и способности футболистов на поле.

    Капитан сборной России Игорь Акинфеев занял 16 место.

    «Акинфеев, никогда не уклонявшийся от национального долга, дебютировал за сборную в 2005 году в возрасте 19 лет. В Лиге чемпионов он не провел ни одного сухого матча за 11 лет, но в итоге его упорство было вознаграждено победой ЦСКА со счетом 2:0 над АЕКом», – говорится в заметке издания.

    Топ-10 списка:

    1. Эссам Эль-Хадари, Египет;

    2. Кришитану Роналду, Португалия;

    3. Лионель Месси, Аргентина;

    4. Рафаэль Маркес, Мексика;

    5. Диего Годин, Уругвай;

    6. Майл Йединак, Австралия;

    7. Роберт Левандовски, Польша;

    8. Серхио Рамос, Испания;

    9. Гарри Кейн, Англия;

    10. Андреас Гранквист, Швеция.

    Полный список доступен на сайте The Telegraph.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.06.2018 14:00
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 20:42

      Никчемный рейтинг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:53

      какой-то глупый рейтинг, по каким критериям они интересно оценивали капитанов чтобы составить его. такое чувство что из пальца высасывают подобные рейтинги.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 22 июня 2018, 18:39

      Согласен-полная чушь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 22 июня 2018, 17:23

      Если честно, то поднадоели сомнительные рейтинги недообразованных специалистов... при чем тут ЛЧ?! ... и Сборная ?! где логика...о результатах, собственно о самом рейтинге и вовсе молчу... - ЧУШЬ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 22 июня 2018, 17:21

      Упоротый список - капитан есть капитан и он номер один в своей команде, а на кой из этого делать общий рейтинг ...логично не объяснит даже сам телеграф

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 15:55

      Супервратарь. Один удар в створ за 2 матча, один гол. 100% результат.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > prezent2017 22 июня 2018, 20:47

      есть другой? назови

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 июня 2018, 15:26

      Месси? Кейн? Левандовски? сомнительные капитаны
      При этом Акинфеев - 16. Модрич - 22, Лихштайнер - 20, Коларов - 13!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 15:12

      Не первом месте старый вратарь, который не сыграл ни одного матча на ЧМ.
      На самом последнем месте Бразилия, у которой нет постоянного капитана.
      А на 15 месте, то есть лучше Акинфеева, капитан Панамы.
      У составителя списка явно не всё в порядке с головой)
      А если серьёзно, то в этом рейтинге скорее всего за расчёт брались ещё и отборочные матчи к ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 22 июня 2018, 14:46

      Видали мы вчера, какой Месси капитан :)

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 июня 2018, 14:45

      Какой-то странный рейтинг. Я думаю, Игорь заслуживает большего.

      2
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