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  • Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph

Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph

22 июня 2018, 14:00
26

Издание The Telegraph опубликовало рейтинг лучших капитанов 32 сборных-участниц чемпионата мира. При составлении списка авторы учитывали лидерские качества, надежность и способности футболистов на поле.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев занял 16 место.

«Акинфеев, никогда не уклонявшийся от национального долга, дебютировал за сборную в 2005 году в возрасте 19 лет. В Лиге чемпионов он не провел ни одного сухого матча за 11 лет, но в итоге его упорство было вознаграждено победой ЦСКА со счетом 2:0 над АЕКом», – говорится в заметке издания.

Топ-10 списка:

1. Эссам Эль-Хадари, Египет;

2. Кришитану Роналду, Португалия;

3. Лионель Месси, Аргентина;

4. Рафаэль Маркес, Мексика;

5. Диего Годин, Уругвай;

6. Майл Йединак, Австралия;

7. Роберт Левандовски, Польша;

8. Серхио Рамос, Испания;

9. Гарри Кейн, Англия;

10. Андреас Гранквист, Швеция.

Полный список доступен на сайте The Telegraph.

Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат мира Россия Египет Португалия Аргентина Уругвай Мексика Австралия Польша Испания Англия Швеция ЦСКА Акинфеев Игорь Рамос Серхио Маркес Рафаэль Месси Лионель Роналду Криштиану Эль-Хадари Эссам Гранквист Андреас Левандовски Роберт Погодин Сергей Йединак Майл Кейн Гарри
Комментарии (26)
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тщмек 19
1529664289
зря этот сраный Телеграф не заблокировали, зачем они лезут в футбол, если не разбираются в нем абсолютно?
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Vickont
1529665052
Месси третий? Все ясно с составителями. Он должен быть тридцать вторым
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giluxa1963
1529665724
какой из золотого пи сюна капитан весь мир видел а теперь он и на тренера бочку катит
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Yev
1529667901
Какой-то странный рейтинг. Я думаю, Игорь заслуживает большего.
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BRO_football
1529669521
Не первом месте старый вратарь, который не сыграл ни одного матча на ЧМ. На самом последнем месте Бразилия, у которой нет постоянного капитана. А на 15 месте, то есть лучше Акинфеева, капитан Панамы. У составителя списка явно не всё в порядке с головой) А если серьёзно, то в этом рейтинге скорее всего за расчёт брались ещё и отборочные матчи к ЧМ.
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panmon
1529670361
Месси? Кейн? Левандовски? сомнительные капитаны При этом Акинфеев - 16. Модрич - 22, Лихштайнер - 20, Коларов - 13!
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prezent2017
1529672121
Супервратарь. Один удар в створ за 2 матча, один гол. 100% результат.
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Боцман59rus
1529677284
Упоротый список - капитан есть капитан и он номер один в своей команде, а на кой из этого делать общий рейтинг ...логично не объяснит даже сам телеграф
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OfaZavr
1529682805
какой-то глупый рейтинг, по каким критериям они интересно оценивали капитанов чтобы составить его. такое чувство что из пальца высасывают подобные рейтинги.
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zigbert
1529689378
Никчемный рейтинг.
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