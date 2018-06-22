Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph

Издание The Telegraph опубликовало рейтинг лучших капитанов 32 сборных-участниц чемпионата мира. При составлении списка авторы учитывали лидерские качества, надежность и способности футболистов на поле.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев занял 16 место.

«Акинфеев, никогда не уклонявшийся от национального долга, дебютировал за сборную в 2005 году в возрасте 19 лет. В Лиге чемпионов он не провел ни одного сухого матча за 11 лет, но в итоге его упорство было вознаграждено победой ЦСКА со счетом 2:0 над АЕКом», – говорится в заметке издания.

Топ-10 списка:

1. Эссам Эль-Хадари, Египет;

2. Кришитану Роналду, Португалия;

3. Лионель Месси, Аргентина;

4. Рафаэль Маркес, Мексика;

5. Диего Годин, Уругвай;

6. Майл Йединак, Австралия;

7. Роберт Левандовски, Польша;

8. Серхио Рамос, Испания;

9. Гарри Кейн, Англия;

10. Андреас Гранквист, Швеция.

Полный список доступен на сайте The Telegraph.