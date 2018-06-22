Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph

Издание The Telegraph опубликовало рейтинг лучших капитанов 32 сборных-участниц чемпионата мира. При составлении списка авторы учитывали лидерские качества, надежность и способности футболистов на поле.
Капитан сборной России Игорь Акинфеев занял 16 место.
«Акинфеев, никогда не уклонявшийся от национального долга, дебютировал за сборную в 2005 году в возрасте 19 лет. В Лиге чемпионов он не провел ни одного сухого матча за 11 лет, но в итоге его упорство было вознаграждено победой ЦСКА со счетом 2:0 над АЕКом», – говорится в заметке издания.
Топ-10 списка:
1. Эссам Эль-Хадари, Египет;
2. Кришитану Роналду, Португалия;
3. Лионель Месси, Аргентина;
4. Рафаэль Маркес, Мексика;
5. Диего Годин, Уругвай;
6. Майл Йединак, Австралия;
7. Роберт Левандовски, Польша;
8. Серхио Рамос, Испания;
9. Гарри Кейн, Англия;
10. Андреас Гранквист, Швеция.
Полный список доступен на сайте The Telegraph.