Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кириченко: «Португалия даже с Роналду выглядит наилучшим вариантом для России в плей-офф»

Кириченко: «Португалия даже с Роналду выглядит наилучшим вариантом для России в плей-офф»

22 июня 2018, 09:32
9

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко назвал наиболее предпочтительного соперника по 1/8 финала чемпионата мира.

— В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для команды Черчесова?

– В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому, даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.

– Смогут ли российские защитники справиться с Роналду?

– Можно только надеяться на это.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Россия Португалия Испания Роналду Криштиану Кириченко Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тибер
1529649526
Тут не России решать ) Испания с Португалией будут )))
Ответить
Рубик Докоян
1529650978
Игра на футбольном поле рассудит кто есть ху. А пока эти гадалки и хотелки ни к чему.
Ответить
portero
1529652538
они после нас играют так что нашим просто ждать и на 120% на поле выложиться
Ответить
vick-north-west
1529653437
Газета.ру наверно не в курсе, что Россия может попасть на сборную Ирана. Бомбардиры, сообщите же им скорее.
Ответить
OfaZavr
1529655605
трудно сейчас сказать какой вариант наилучший, на деле все может получиться непредсказуемо и тот соперник который достанется может окажется труднопроходимым, посмотрим кто уж достанется, а заранее желать кого-то определенного не буду)
Ответить
ArmeeC1018
1529658220
Португалию надо, ответить пора за тот матч 7:1 но главное не оподливиться
Ответить
prezent2017
1529661133
Само собой, хотя испанцы тоже не на высоте пока.
Ответить
zigbert
1529671945
Обе команды сейчас объективно сильней нашей сборной, но главное настроится на борьбу не жалея своих сил.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
4
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+