Кириченко: «Португалия даже с Роналду выглядит наилучшим вариантом для России в плей-офф»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко назвал наиболее предпочтительного соперника по 1/8 финала чемпионата мира.

— В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для команды Черчесова?

– В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому, даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.

– Смогут ли российские защитники справиться с Роналду?

– Можно только надеяться на это.