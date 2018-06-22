Кириченко: «Португалия даже с Роналду выглядит наилучшим вариантом для России в плей-офф»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко назвал наиболее предпочтительного соперника по 1/8 финала чемпионата мира.
— В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для команды Черчесова?
– В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому, даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.
– Смогут ли российские защитники справиться с Роналду?
– Можно только надеяться на это.
Источник: Газета.ру