Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кириченко: «Португалия даже с Роналду выглядит наилучшим вариантом для России в плей-офф»

    Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко назвал наиболее предпочтительного соперника по 1/8 финала чемпионата мира.

    — В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для команды Черчесова?

    – В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому, даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.

    – Смогут ли российские защитники справиться с Роналду?

    – Можно только надеяться на это.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:52

      Обе команды сейчас объективно сильней нашей сборной, но главное настроится на борьбу не жалея своих сил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:52

      Само собой, хотя испанцы тоже не на высоте пока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 июня 2018, 12:03

      Португалию надо, ответить пора за тот матч 7:1
      но главное не оподливиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 11:20

      трудно сейчас сказать какой вариант наилучший, на деле все может получиться непредсказуемо и тот соперник который достанется может окажется труднопроходимым, посмотрим кто уж достанется, а заранее желать кого-то определенного не буду)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 июня 2018, 10:43

      Газета.ру наверно не в курсе, что Россия может попасть на сборную Ирана. Бомбардиры, сообщите же им скорее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67324

      portero 22 июня 2018, 10:28

      они после нас играют так что нашим просто ждать и на 120% на поле выложиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 10:02

      Игра на футбольном поле рассудит кто есть ху. А пока эти гадалки и хотелки ни к чему.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:38

      Тут не России решать ) Испания с Португалией будут )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Тибер 22 июня 2018, 10:20

      И Иран не забывайте. Могут забить больше чем Роналду

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11