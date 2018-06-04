Кобелев: «Рауш абсолютно проиграл Жиркову. Нойштедтер? Зачем его вообще вызывали?»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев не во всем согласился со Станиславом Черчесовым относительно формирования окончательного списка игроков сборной России на чемпионат мира-2018.

– Насчет Джанаева не согласен. По нему у меня самый большой вопрос. Человек провел шикарный сезон в «Рубине» и доказал, что достоин быть в сборной.

– Самая большая неожиданность, что Рауша отцепили.

– По моему мнению, он абсолютно проигрывает Жиркову. Поэтому здесь все логично.

– Нойштедтер.

– Не хочу никого обижать, но мне непонятно, зачем его вообще вызывали в сборную? Ташаев еще слишком молод и неопытен. Хотя он на хорошем уровне провел концовку чемпионата. У Ташаева виден потенциал, и при правильном подходе он может прогрессировать и в будущем стать игроком сборной. Чалов? Тут вопросов нет. Молодой, все еще впереди.

– Что делать с нападением – играть с двумя форвардами или с одним?

– Все зависит от схемы. Из-за травмы Кокорина у нас осталось реально два нападающих. Но пара Дзюба – Смолов имеет право на жизнь. Это разноплановые форварды, Артем может оттягивать на себя двух защитников и сбрасывать на Федора. А тот обладает хорошей обводкой и хорошим ударом.

– Зобнин не очень убедительно выглядел на позиции опорника.

– Я уже говорил, что тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная. Все, что касается мобильности, игры в атаку, объема работы, они показывают хороший КПД. Но с точки зрения помощи обороне, в игре этой тройки есть недостатки. Но все будет зависеть от схемы и от соперника. Есть ведь еще Газинский.