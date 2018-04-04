Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Интером», «Сассуоло» вдевятером вырвал ничью у «Кьево» и другие результаты 

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Интером» 0:0.
«Милан» набрал 51 очко и остался на шестой строчке в турнирной таблице. «Интер» с 59-ю очками идет на четвертом месте.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур
Голы: 1:0 – Летициа, 25; 2:0 – Диабате, 66; 3:0 – Диабате, 84.
Голы: 1:0 – Джаккерини, 72; 1:1 – Кассата, 90+5.
Удаления: нет – Аджапонг, 29; Маньянелли, 84.
Голы: 1:0 – Белотти, 16; 2:0 – Фальке, 20; 3:0 – Белотти, 36; 4:0 – Белотти, 68; 4:1 – Фараони, 90.
Источник: Бомбардир.ру