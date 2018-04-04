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    Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Интером», «Сассуоло» вдевятером вырвал ничью у «Кьево» и другие результаты 

    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Интером» 0:0.

    «Милан» набрал 51 очко и остался на шестой строчке в турнирной таблице. «Интер» с 59-ю очками идет на четвертом месте.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    Беневенто – Верона– 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Летициа, 25; 2:0 – Диабате, 66; 3:0 – Диабате, 84.

    Кьево – Сассуоло – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джаккерини, 72; 1:1 – Кассата, 90+5.

    Удаления: нет – Аджапонг, 29; Маньянелли, 84.

    Милан – Интер – 0:0

    Торино – Кротоне – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Белотти, 16; 2:0 – Фальке, 20; 3:0 – Белотти, 36; 4:0 – Белотти, 68; 4:1 – Фараони, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 апреля 2018, 08:09

      Очень жаль, что миланское дерби поставили в одно время с 1/4 ЛЧ. Такие матчи достойны внимания, а тут незамеченным прошло.

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