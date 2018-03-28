Газзаев: «Какие-то перспективы у России проглядываются, но пока это только перспективы»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сравнил игру национальной команды во встречах с Францией и Бразилией.

Напомним, Россия уступила Бразилии со счетом 0:3, а Франции – 1:3.

– Сегодня увидел, что наша команда пыталась оказывать на сильного соперника давление. Мне очень понравился первый тайм. Честно. Старались на равных играть с французами. И это при том, что уровень футболистов соперника, конечно, по всем показателям выше нашего. Но, тем не менее, подопечные Станислава Черчесова показывали отрезками симпатичную контратакующую игру. То есть не было той скованности и боязни, которая бросалась в глаза в матче с Бразилией. Смолов забил гол в результате очень хорошей комбинации. Одним словом, какие-то перспективы проглядываются. Но пока это только перспективы.

– Что вас больше всего беспокоит?

– Самое слабое звено – это оборонительная линия. Причем защитные действия должна выполнять вся команда при потере мяча. Иначе будут возникать серьезные проблемы. Я сейчас говорю не о конкретных игроках, а в целом о командной игре.

– Если все-таки говорить о персоналиях, Нойштедтер совсем не убедил?

– Сегодня, безусловно, главный тренер пытается найти оптимальное сочетание центральных защитников, особенно с учетом травмированных. Но пока, будем откровенны, это не очень хорошо получается.