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  • Рейнгольд: «Смотреть на Гаджиева в шапочке и дубленке было противно!»

Рейнгольд: «Смотреть на Гаджиева в шапочке и дубленке было противно!»

1 марта 2018, 11:06
24

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал нежелание клубов отказаться от проведения матчей в морозную погоду. По его словам, любой клуб может сделать официальный протест, после чего матч должен быть перенесен.

— Но виноваты и сами клубы, которые заранее не настояли на переносе матчей, хотя о погодных условиях было известно еще неделю назад?

— Я не знаю, какие тайные переговоры ведутся клубами. Мне это не интересно. Надеюсь, что там работают люди с мозгами. Я же сам играл в подобный мороз, поэтому и принимаю так близко к сердцу происходящее. Это ведь травмоопасно! Хорошо, что в Хабаровске и Перми никто не получил серьезных повреждений. Не хочу никого обижать, но играли не очень техничные команды. Жалко, когда такие, как «Спартак», где собраны техничные футболисты вроде Промеса, не могут показать все, на что способны.

— И все-таки главная причина переноса игры — риск получить серьезную травму футболистами. С этой точки зрения самарский клуб не должен винить спартаковцев за нежелание играть в таких условиях. Согласны?

— Конечно. Ну что можно показать в такую погоду? Это ведь антифутбол получается! Мне хочется задать вопрос господину Гаджиеву. А для кого вы на поле играть выходите? Вы видели пустые трибуны в Перми? Если ты грамотный человек, напиши официальный протест, чтобы ни футболисты, ни болельщики не мучились. Но нет. Гаджиев вышел в шапочке, в дубленке — и улыбается... Мне смотреть на него было противно! Вместо того, чтобы защищать своих футболистов, он распоряжается их здоровьем, как хочет. Почему «Крылья» не перенесли игру заранее в теплые края? В Сочи или в Краснодар. Пришли бы те же шесть тысяч болельщиков. В чем принципиальность?

— В том, что в Самаре шесть тысяч болельщиков «Крыльев», а в Сочи шесть тысяч нейтральных поклонников футбола, а то и за «Спартак» большинство болело бы...

— По логике, да. Но такие стадии турнира надо проводить в более позднее время — апрель, май. Почему все молчат и не спрашивают спортивных чиновников, до каких пор те будут издеваться над нашим футболом?!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Амкар-Пермь СКА-Хабаровск Спартак Крылья Советов Гаджиев Гаджи Рейнгольд Валерий
Комментарии (24)
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acer2003
1519891694
Опять ветеран сделал очередной "вброс дерьма "(( Отвыкли мы уже от его нравоучений !
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TUMS
1519892836
Не нравоучения это, а прописная истина.
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сапёр75
1519893863
ну и ладно
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VVM1964
1519893924
Трудно не согласиться - все по делу . ( не будет протестов , переносов - чиновники не пошевелятся , что бы сделать нормальный календарь , учитывающий НАШИ погодные условия )
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овертайм
1519895214
как спартачи ******* ныть....
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Sergej-74
1519896582
да уж в феврале рановато начинать это точно
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OfaZavr
1519896831
полностью поддерживаю, сколько можно терпеть подобное отношение к участникам матча и невозможно достучаться до тех кто за это в ответе.
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Garrincha58
1519898309
как же мне было противно смотреть на Спартак в матче с Атлетиком в Москве особенно!
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MURAD F. A.
1519899386
всем можно, только спартаку нужны особые условия, надо считаться с мнением спартачей, а самару слушать ...... да кто они такие, у нас есть великий "спартак" надо сделать все что бы они не обасрались в очередной раз......................
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zigbert
1519903077
РФС показал свою несостоятельность.
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