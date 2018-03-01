Рейнгольд: «Смотреть на Гаджиева в шапочке и дубленке было противно!»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал нежелание клубов отказаться от проведения матчей в морозную погоду. По его словам, любой клуб может сделать официальный протест, после чего матч должен быть перенесен.

— Но виноваты и сами клубы, которые заранее не настояли на переносе матчей, хотя о погодных условиях было известно еще неделю назад?

— Я не знаю, какие тайные переговоры ведутся клубами. Мне это не интересно. Надеюсь, что там работают люди с мозгами. Я же сам играл в подобный мороз, поэтому и принимаю так близко к сердцу происходящее. Это ведь травмоопасно! Хорошо, что в Хабаровске и Перми никто не получил серьезных повреждений. Не хочу никого обижать, но играли не очень техничные команды. Жалко, когда такие, как «Спартак», где собраны техничные футболисты вроде Промеса, не могут показать все, на что способны.

— И все-таки главная причина переноса игры — риск получить серьезную травму футболистами. С этой точки зрения самарский клуб не должен винить спартаковцев за нежелание играть в таких условиях. Согласны?

— Конечно. Ну что можно показать в такую погоду? Это ведь антифутбол получается! Мне хочется задать вопрос господину Гаджиеву. А для кого вы на поле играть выходите? Вы видели пустые трибуны в Перми? Если ты грамотный человек, напиши официальный протест, чтобы ни футболисты, ни болельщики не мучились. Но нет. Гаджиев вышел в шапочке, в дубленке — и улыбается... Мне смотреть на него было противно! Вместо того, чтобы защищать своих футболистов, он распоряжается их здоровьем, как хочет. Почему «Крылья» не перенесли игру заранее в теплые края? В Сочи или в Краснодар. Пришли бы те же шесть тысяч болельщиков. В чем принципиальность?

— В том, что в Самаре шесть тысяч болельщиков «Крыльев», а в Сочи шесть тысяч нейтральных поклонников футбола, а то и за «Спартак» большинство болело бы...

— По логике, да. Но такие стадии турнира надо проводить в более позднее время — апрель, май. Почему все молчат и не спрашивают спортивных чиновников, до каких пор те будут издеваться над нашим футболом?!