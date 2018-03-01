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    Рейнгольд: «Смотреть на Гаджиева в шапочке и дубленке было противно!»

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал нежелание клубов отказаться от проведения матчей в морозную погоду. По его словам, любой клуб может сделать официальный протест, после чего матч должен быть перенесен.

    — Но виноваты и сами клубы, которые заранее не настояли на переносе матчей, хотя о погодных условиях было известно еще неделю назад?

    — Я не знаю, какие тайные переговоры ведутся клубами. Мне это не интересно. Надеюсь, что там работают люди с мозгами. Я же сам играл в подобный мороз, поэтому и принимаю так близко к сердцу происходящее. Это ведь травмоопасно! Хорошо, что в Хабаровске и Перми никто не получил серьезных повреждений. Не хочу никого обижать, но играли не очень техничные команды. Жалко, когда такие, как «Спартак», где собраны техничные футболисты вроде Промеса, не могут показать все, на что способны.

    — И все-таки главная причина переноса игры — риск получить серьезную травму футболистами. С этой точки зрения самарский клуб не должен винить спартаковцев за нежелание играть в таких условиях. Согласны?

    — Конечно. Ну что можно показать в такую погоду? Это ведь антифутбол получается! Мне хочется задать вопрос господину Гаджиеву. А для кого вы на поле играть выходите? Вы видели пустые трибуны в Перми? Если ты грамотный человек, напиши официальный протест, чтобы ни футболисты, ни болельщики не мучились. Но нет. Гаджиев вышел в шапочке, в дубленке — и улыбается... Мне смотреть на него было противно! Вместо того, чтобы защищать своих футболистов, он распоряжается их здоровьем, как хочет. Почему «Крылья» не перенесли игру заранее в теплые края? В Сочи или в Краснодар. Пришли бы те же шесть тысяч болельщиков. В чем принципиальность?

    — В том, что в Самаре шесть тысяч болельщиков «Крыльев», а в Сочи шесть тысяч нейтральных поклонников футбола, а то и за «Спартак» большинство болело бы...

    — По логике, да. Но такие стадии турнира надо проводить в более позднее время — апрель, май. Почему все молчат и не спрашивают спортивных чиновников, до каких пор те будут издеваться над нашим футболом?!

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2018 11:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 18 марта 2018, 02:10

      Вроде взрослые люди футболом живут , но никто дальше носа не видит и не упоминает ,что в Самаре при нормальных условиях да на Спартак пришло бы 26 тысяч болельщиков+ 4-5к спартаковских ,а то и больше -вот он праздник футбола для людей ,для болельщиков, стимул для игроков ...а то все кубок никому не нужен-конечно кому он будет нужен если играть в минус 15 и без зрителей ?

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2018, 17:51

      Ну кому в чем выходить, наверное они сами решат! А вот стоило ли выходить играть в такую погоду, так это вопрос к клубам!!! Гаджиев, похоже, собирался на ****** в любом случае и искал повод, поэтому ему без разницы было, а вот почему руководство других клубов языки в жопу повставляли??? Есть же резервные даты, почему не переносят на них игры, тем более выручка молла быть совсем другой в более теплую погоду (сколько на матче Тосно было, человек 200, а могло 5000 прийти допустим а апреле)???

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 марта 2018, 14:35

      Хватит уже это дерьмо мусолить

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:17

      РФС показал свою несостоятельность.

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 марта 2018, 13:16

      всем можно, только спартаку нужны особые условия, надо считаться с мнением спартачей, а самару слушать ...... да кто они такие, у нас есть великий "спартак" надо сделать все что бы они не обасрались в очередной раз......................

      -2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > VVM1964 1 марта 2018, 18:34

      у тебя даже такое понятие есть........................

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2018, 12:58

      как же мне было противно смотреть на Спартак в матче с Атлетиком в Москве особенно!

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 1 марта 2018, 12:44

      0

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 12:33

      полностью поддерживаю, сколько можно терпеть подобное отношение к участникам матча и невозможно достучаться до тех кто за это в ответе.

      7
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 марта 2018, 12:29

      да уж в феврале рановато начинать это точно

      5
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 марта 2018, 12:06

      как спартачи ******* ныть....

      0
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