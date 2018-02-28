Тренер «Авангарда» Биджиев: «Взломать «Амкар» было непросто»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев заявил, что не понимает необходимости проведения матчей в мороз. Он отметил, что в игре в Перми против «Амкара» кроме мороза футболу мешал и сильный снегопад.

Матч 1/4 финала Кубка России «Амкар» – «Авангард» завершился со счетом 0:0 (6:7 по пенальти).

– Драматургия была мощная. Благодарен ребятам за проявление характера и мастерства. Хотя вы правильно сказали: были моменты, когда, казалось, вот-вот, ходим рядом с результатом, а он ускользал. Но ребята держали себя в руках. Психологически они были готовы на 100 процентов. «Амкар» – неприятный соперник, мало пропускает. Взломать его непросто. Но мы все же выиграли, порадовав курских болельщиков. Эта победа для них!

– Футбол футболом в таких погодных условиях назвать тем не менее, наверное, нельзя?

– Если честно… Кому это все нужно? Во вторник еще ладно, просто было холодно, а в среду повалил снегопад. Снег, падая на газон, замерзал и превращался в лед.

– До трофея «Авангарду» всего два шага, а в полуфинале вам играть дома с «Шинником»…

– Пока мы всего не осознали. Что ж, будем готовиться! Повторю, очень рад за ребят, это их высшее достижение в карьере. Мы весь предсезонный цикл целенаправленно готовились к матчу с «Амкаром». Разбирали соперника – смотрели и видео, и вживую. И это дало результат.