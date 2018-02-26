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  • Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» с «Амкаром» рассудит Сельдяков

Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» с «Амкаром» рассудит Сельдяков

26 февраля 2018, 12:58
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Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 21-го тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Спартаком» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. «Зенит» с «Амкаром» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи.

«Анжи» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).

ЦСКА – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«СКА-Хабаровск» – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Уфа» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Краснодар ЦСКА Ростов Амкар-Пермь Урал Уфа Динамо Рубин Анжи СКА-Хабаровск Тосно Арсенал Ахмат Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Карасев Сергей Еськов Алексей Вилков Михаил Сельдяков Владимир Галимов Роман Чистяков Артем
Комментарии (1)
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stream15
1519645100
Спартаку лучше бы подошел Кукуян или Безбородов в его гонке за чемпионство.
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