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    Серия А. «Милан» одолел «Кротоне», «Наполи» победил «Верону» и другие результаты

    В матче 20-го тура Серии А «Милан» на своем поле сумел с минимальным счетом одолеть «Кротоне». Победу «россонери» принес гол защитника Леонардо Бонуччи на 54-й минуте.

    В другой встрече «Наполи» в родных стенах переиграл «Верону» благодаря мячам Калиду Кулибали и Хосе Кальехона.

    В остальных поединках «Лацио» разгромил СПАЛ, «Беневенто» нанес поражение «Сампдории», а «Дженоа» победил «Сассуоло».

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Милан – Кротоне – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бонуччи, 54.

    Наполи – Верона – 2:0 ()

    Голы: 1:0 – Кулибали, 66; 2:0 – Кальехон, 78.

    СПАЛ – Лацио – 2:5 (2:4)

    Голы: 0:1 – Альберто, 5; 1:1 – Антенуччи, 8; 1:2 – Иммобиле, 19; 1:3 – Иммобиле, 26; 2:3 – Антенуччи, 31; 2:4 – Иммобиле, 41; 2:5 – Иммобиле, 51.

    Беневенто – Сампдория – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Капрари, 45+1; 1:1 – Кода, 64; 2:1 – Кода, 89; 3:1 – Бринола, 90+1; 3:2 – Ковнацки, 90+5.

    Удаление: нет – Сала, 83.

    Дженоа – Сассуоло – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Галабинов, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 6 января 2018, 22:55

      О, Беневенто 2я уже победа

      3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 6 января 2018, 19:06

      Смотрю милан выиграл, еще и бонуччи забил. Обрадовался уже было. Потом посмотрел повтор а там просто мяч как от бревна отскочил в ворота. Ничего нового вообщем.))

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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Михаил_Боярский 6 января 2018, 22:57

      А Дзюба и так не может, а так Милан играет в конкретный автобус, тут даже Маур с МЮ отдыхают, такое ощущение, как будто игроков Анжи переодели в форму Милана

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