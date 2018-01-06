Серия А. «Милан» одолел «Кротоне», «Наполи» победил «Верону» и другие результаты

В матче 20-го тура Серии А «Милан» на своем поле сумел с минимальным счетом одолеть «Кротоне». Победу «россонери» принес гол защитника Леонардо Бонуччи на 54-й минуте.

В другой встрече «Наполи» в родных стенах переиграл «Верону» благодаря мячам Калиду Кулибали и Хосе Кальехона.

В остальных поединках «Лацио» разгромил СПАЛ, «Беневенто» нанес поражение «Сампдории», а «Дженоа» победил «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Милан – Кротоне – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бонуччи, 54.

Наполи – Верона – 2:0 ()

Голы: 1:0 – Кулибали, 66; 2:0 – Кальехон, 78.

СПАЛ – Лацио – 2:5 (2:4)

Голы: 0:1 – Альберто, 5; 1:1 – Антенуччи, 8; 1:2 – Иммобиле, 19; 1:3 – Иммобиле, 26; 2:3 – Антенуччи, 31; 2:4 – Иммобиле, 41; 2:5 – Иммобиле, 51.

Беневенто – Сампдория – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Капрари, 45+1; 1:1 – Кода, 64; 2:1 – Кода, 89; 3:1 – Бринола, 90+1; 3:2 – Ковнацки, 90+5.

Удаление: нет – Сала, 83.

Дженоа – Сассуоло – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Галабинов, 80.

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