Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. Гол Агуэро принес Аргентине победу над сборной России

Товарищеский матч. Гол Агуэро принес Аргентине победу над сборной России

11 ноября 2017, 17:56
185

Сборная России товарищеской встрече в «Лужниках» уступила с минимальным счетом Аргентине.

Автором единственного мяча за четыре минуты до окончания основного времени поединка стал нападающий небесно-голубых Серхио Агуэро.

Во вторник, 14 ноября, подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге примут сборную Испании.

Товарищеский матч

Россия – Аргентина – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Агуэро, 86.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 69), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Ал. Миранчук, 83), Смолов.

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Пеццелла, Отаменди, Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Сальвио, Ди Мария, Месси, Агуэро.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина
Комментарии (185)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1510412371
Не плохо поучаствовали в аргентинском танго… Скорость исполнения и принятия решения у нас пока отстают… Не покидало ощущение, что в провинцию приехала труппа мастеровитых гастролёров, которые в промежутках между культурно-оздоровительными эпизодами, скатали показательную партейку!!..))
Ответить
bset
1510412679
И все Акинфеева ругают, над антирекордом смеются. Что бы было сегодня, если бы не он?.. А сколько еще таких спасений впереди... А все ваши кандидаты (Лодыгин, Ребров) сидят в запасе даже в собственных командах...
Ответить
Полная Канистра
1510413244
какая то победа аргов не чистая явно же был офсайд при подаче в штрафную Судья на линии гнус оказывается. По мне боевая ничья.
Ответить
Тraumtanzеr
1510413254
Аргентин,а особо не напрягаясь, показала уровень нашей лиги. Кокорин как бог играл.Он вроде бы был, но его не видно было.А вот Рауш носился как резанный, и то потому что в германии играет.
Ответить
APchelov
1510415018
Всё та же унылая картина ((((( Не игра, а жуть
Ответить
Italian_93
1510415528
По владению 20 на 80, с Испанией 1 на 99
Ответить
qwera 1969
1510417674
Я уже полгода трублю о том, что абрек-это не тренер... Издевальство, тупость и......
Ответить
SunRomeS
1510425413
Пшли, вы, все накуй... Эта сборная мне понравилась, наконец то! Да, Аргентина играла на 70% НО Защита держала, напов нет((., и вратарь; кто скажет что Игорь гавно???? Тащит все что к нему летит! Утритесь! Пропустил не из -за своей ошибки
Ответить
Psih86
1510433021
За Родину,за нашу любимую Рашку,За Пупкина Володю,За Рамзанку Дырова,давайте порвем всех...Ураааааа!!!
Ответить
19element87
1510433499
Вот вам истинно-адекватный комментарий по поводу сегодняшнего матча: Акинфеев - 10 из 10, сыграл так как и должен был!!!! Защита - 7 из 10, отрабатывала вполне достойно!!!! Полузащита - 6 из 10, старались, но не всё получалось что и не мудрено если учесть с кем мы сегодня играли!!!! Нападающие - 6 из 10, тоже самое что и с полузащитой!!! Не забывайте что Аргентина это вам не мальчики для биться, там большинство игроков в одиночку могут целый матч вытащить (что собственно и продемонстрировал не давно лучший игрок планеты 21 века)!!! Так что пиндеть легко, а вот мозги включить и подумать не каждому дано.... если вообще нужно думать, а то складывается впечатление что у вас совсем другая цель!!!
Ответить
Главные новости
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+