Товарищеский матч. Гол Агуэро принес Аргентине победу над сборной России

Сборная России товарищеской встрече в «Лужниках» уступила с минимальным счетом Аргентине.

Автором единственного мяча за четыре минуты до окончания основного времени поединка стал нападающий небесно-голубых Серхио Агуэро.

Во вторник, 14 ноября, подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге примут сборную Испании.

Товарищеский матч

Россия – Аргентина – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Агуэро, 86.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 69), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Ал. Миранчук, 83), Смолов.

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Пеццелла, Отаменди, Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Сальвио, Ди Мария, Месси, Агуэро.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы