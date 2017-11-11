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    • Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

    Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы


    3.6
    Голосов: 10
    11.11.2017 18:20
    Аргентинцы забили из метрового офсайда, но это не оправдание.

    Новые «Лужники»

    Никаких беговых дорожек и искусственного поля – «Лужники» превратились в полноценный футбольный стадион. На матч было продано около 77 тысяч билетов, так что атмосфера на игре была превосходной. Российские болельщики увидели Месси, Агуэро, Ди Марию и других аргентинских звезд. Пора привыкать – меньше чем через год в Москву приедут многие лучшие сборные мира.

    Васин качественно отыграл против Месси

    Виктор Васин часто привозит в свои ворота голы, и его встреча с Лео Месси не обещала ничего хорошего. Тем не менее, в большинстве эпизодов Васин очень качественно защищался против Месси – так, в первом тайме Виктор не дал состояться стеночке Лео и Ди Марии, оттерев пятикратного обладателя «Золотого мяча» корпусом.

    Рауш пропускал за спину Сальвио

    Защитник «Кельна» традиционно был активен в атаке, но раз за разом упускал быстрого вингера аргентинцев Эдуардо Сальвио. Это был стандартный маневр альбиселесте – Маскерано черпаком забрасывал мяч на Сальвио, и тот создавал остроту в штрафной. Решающий гол в наши ворота пришел как раз таки с фланга Рауша – правда, нужно отметить, что Аргентина забила из 100%-го офсайда.

    Черчесов предсказуемо выбрал оборонительную тактику

    Медиадавление на сборную России столь велико, что от Станислава Черчесова требуют результат даже в товарняках. В матче против южноамериканских звезд Черчесов не решился играть смело и был прав: его план работал вплоть до 86-й минуты, когда Аргентина оформила забитый не по правилам гол.

    Подними лайнсмен флажок – и мы бы похвалили сборную России за солидную ничью с финалистом чемпионата мира. Но даже так получилось неплохо: критиковать Черчесова и его парней за сегодняшний перфоманс точно не нужно.

    Россия могла не проиграть, но она не могла выиграть

    Главная проблема нынешней сборной – блеклая игра в атаке. Наши качественно оборонялись (см. пункт про Васина) и создавали прессинг в средней линии, но дальше – ничего. Смолов пытался расшатать аргентинских полузащитников индивидуальными действиями и часто терял мяч, а Кокорин выполнял роль вингера и тупо потерялся. Начавший игру в старте Полоз также ничем не запомнился, и Черчесов уже в перерыве разменял его на Дзагоева.

    Сборной России нужно учиться забивать голы, иначе на домашнем чемпионате мира мы сможем рассчитывать только на автобус и спасения Акинфеева.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 10
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    Комментарии (34)
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    la verdad
    1510471065
    1). Был бы это стык или даже просто матч в группе отбора - аргентинцы укатали бы наших в газон. 2) Удивило, в какой ужасной форме находятся армейцы (Фернандес, Дзагоев) 3) Смолов - звезда только в России. 4) Сборная в очень плохой физической форме.
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    Andrey.vlg
    1510474360
    С учетом того, что аргентинцам заплатили 1,5 ляма за приезд к нам, там сто пудов была договоренность, что бы разница в счете не была больше одного мяча, иначе бы опять полетели бы камни в адрес мутко, черчесова и всей сборной. Мы даже в грамотный автобус с контратаками играть не умеем, в сравнении хотя бы с теми же исландцами. Проблема в том, что с учетом того сколько денег получают все наши игроки сборной в рамках своих клубов они как минимум должны доходить до полуфинала чемпионата мира, я уже молчу какие миллиарды вливаются и отмываются на строительствах стадионов. И народ об этом знает, и поэтому имеет право требовать результатов. А иначе нужно к чертям разогнать эту сборную, ввести полный запрет на спонсирование футбольных клубов такими корпорациями как Газпром, Лукойл, РЖД и др. и переправить все эти миллиарды на строительство детских футбольных школ и социальную сферу. Набрать в сборную пацанов со двора и пускай хоть 10-0 проигрывают аргентинцам, никто даже слова не скажет, потому что уровень игроков будет адекватно соответствовать результатам.
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    Nesterenko
    1510478957
    Проиграли, значит плохо сыграли, не справились с задачей. Ведь на ЧМ за хорошую защиту очков не дают. И если мы в группе со всеми вот так вот будет беззубо играть, то заработаем 0 очков. Вообще много вопрос к тренеру, который повторяет ошибки Слуцкого, выпуская в старт трое нападающих.
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    кеша_КБ
    1510480893
    - я уже вчера, после матча высказал свои мысли об этом "событии"!, а сегодня хочу признаться в своих "переоценках" и "недооценках", хотя, аргентицы наиграли на 3 мяча (спасибо Акинфееву, спас), ну а наши , по-моему , на 1 мячик тоже наиграли))), так что - 1: 3, как и предсказывал))),а если серьёзно, работы ещё...- непочатый край... , и раньше надо было Бердыева ставить!!!, а ССЧ не сдюжит, но имеем, что имеем и умеем..., и это лишь только моё мнение!, буду очень рад ошибиться!...ЧМ покажет!, всем здоровья!
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    Karpathian
    1510488635
    грустно смотреть на сборную
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    sined1951
    1510495789
    Особенно огорчила медлительность наших игроков в атаке. Даже хваленый Кокорин смотрелся медленным на фоне защитников Аргентины. Про обработку мяча и игру в пас можно вообще не говорить.
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    SERGEY1965
    1510507195
    а разве Аргентина играла?........
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    val-berezko
    1510515788
    Уверен,что наши могут играть лучше. Подводит психология. Есть над чем работать. Есть футбол в России.Надо людей которые его поднимут!
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    Petrak86
    1510545576
    ожидал большего от матча, причем кка от Аргентины, так и от России. Но обе команды отнеслись к матчу именно как к товарищескому - не было какой-то страсти и желания биться. Хотя может это и верно - не хочется получить травму в товарищеском матче, когда впереди решающие игры в еврокубках. Результат нормальный - даже если учесть, что пропустили из офсайда, счет по игре. Аргентина была сильнее, быстрее, интереснее, мы играли не как могли, а как позволяли нам это делать соперники, троекратное преимущество Аргентины по владению мячом тому подтверждение - у нас просто не держался мяч, чтоб мы что-то могли создать серьезное у ворот. С Испанией будет сложнее, но, надеюсь, какие-то выводы Черчесов сделает, поменяет тактику и часть состава, чтоб с Испанией сыграть лучше, чем с Аргентиной, даже если тоже проиграем. Думаю, никто не говорит всерьез о победе России на ЧМ, поэтому проигрвыать грандам мирового футбола - допустимо, важнее научиться стабильно выигрывать у середняков, т.к. на ЧМ-2014 поражение от Бельгии было бы вообще не важным, если бы мы выиграли у Кореи и Алжира. Нам бы с условной Сербией/Польшей/Мексикой играть, а не с Испанией и Бразилией
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    KalterJax
    1510560976
    У меня девушка не разбирается в футболе, но когда увидела матч, она только смеялась над нашими! аргентинцы спокойно катают мяч, а те как собачки за ними бегают и никак отнять не могут!
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