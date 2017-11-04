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  • ФНЛ. «Спартак»-2 крупно проиграл «Тамбову» и другие результаты

ФНЛ. «Спартак»-2 крупно проиграл «Тамбову» и другие результаты

4 ноября 2017, 15:56
4

Матч 21-го тура ФНЛ «Спартак»-2«Тамбов» завершился победой гостей со счетом 3:0. Голы на счету Ильи Гультяева, Андрея Часовских и Андрея Мурнина.

Результаты параллельных встреч представлены ниже.

Россия. Первенство ФНЛ. 21-й тур

Авангард (Курск) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кленкин, 3; 0:2 – Ятченко, 29; 0:3 – Алиев, 60; 1:3 – Федчук, 80; 2:3 – Болов, 88; 2:4 – Корниленко, 90+1.

Спартак-2 (Москва) – Тамбов – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Гультяев, 10; 0:2 – Часовских, 24; 0:3 – Мурнин, 71.

Ротор-Волгоград – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нарылков, 31; 1:1 – Бирюков, 33 (с пенальти).

Олимпиец (Нижний Новгород) – Томь (Томск) – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Авангард Крылья Советов Спартак-2 Тамбов Ротор Шинник Нижний Новгород Томь
Комментарии (4)
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Правдоруб100
1509803171
Тамбов... Как играет? Чем руководствуется? Дома слабаку СОЛЬЁТ, а в гостях у крутого выиграет.... Может рождается неплохая команда, а пока ЧУШКИ!!!
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bashnat013
1509944117
000
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Maxim Nik
1509996742
Молодцы ребята! Мурнин,Шляков,Часовских,Смирнов, Гультяев особенно!
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