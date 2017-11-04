ФНЛ. «Спартак»-2 крупно проиграл «Тамбову» и другие результаты

Матч 21-го тура ФНЛ «Спартак»-2 – «Тамбов» завершился победой гостей со счетом 3:0. Голы на счету Ильи Гультяева, Андрея Часовских и Андрея Мурнина.
Результаты параллельных встреч представлены ниже.
Россия. Первенство ФНЛ. 21-й тур
Авангард (Курск) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Кленкин, 3; 0:2 – Ятченко, 29; 0:3 – Алиев, 60; 1:3 – Федчук, 80; 2:3 – Болов, 88; 2:4 – Корниленко, 90+1.
Спартак-2 (Москва) – Тамбов – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Гультяев, 10; 0:2 – Часовских, 24; 0:3 – Мурнин, 71.
Ротор-Волгоград – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Нарылков, 31; 1:1 – Бирюков, 33 (с пенальти).
Олимпиец (Нижний Новгород) – Томь (Томск) – 0:0
Источник: Бомбардир.ру