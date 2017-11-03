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Роналду не получил вызова в сборную Португалии

3 ноября 2017, 15:16
15

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил заявку на товарищеские матчи против команд Саудовской Аравии и США.

Вратари: Бето, Антони Лопеш, Жозе Са.

Защитники: Антунеш, Кевин Родригес, Пепе, Луиш Нету, Рикарду Феррейра, Эдгар Ие, Нельсон Семеду, Рикарду Перейра, Жоао Канселу.

Полузащитники: Данило Перейра, Рубен Невеш, Жоао Мариу, Мануэль Фернандеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Ронни Лопес, Желсон Мартиньш, Брума.

Нападающие: Андре Силва, Гонсало Гедеш, Эдер.

Матчи состоятся 10-го и 14-го ноября.

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Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Саудовская Аравия США Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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hevbn 28
1509711703
Экспериментальный состав , оно и правильно, в каких еще матчах смотреть что будет без Криштиану.
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Serjoga
1509712036
В товарняках нужно смотреть молодежь! А что Роналду умеет тренер и так знает! У нас Черчесов этого до сих пор не поймет!
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VGreen
1509713187
ну всё, Роналду уже не тот, даже в сборную не проходит...))) для такого эффекта видимо подобные заголовки придумываются)
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Rustam aka OkS
1509716772
Мануэль Фернандеш! Наконец то!Не зря пашет в Локо!
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grafff
1509720023
боятся за его пукало
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Superviser77
1509722904
Дзюбалдо ёпта! !!
Ответить
OfaZavr
1509728629
просто отдохнуть тренер дал, зачем его дергать ради товарищеских матчей лучше молодежь посмотреть да тех кто редко вызывается.
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Decorhome
1509728797
США не серьезный соперник. Вот если бы играли с Россией)))
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kvm5
1509739725
правильно пусть все поиграют
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