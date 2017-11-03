Роналду не получил вызова в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил заявку на товарищеские матчи против команд Саудовской Аравии и США.
Вратари: Бето, Антони Лопеш, Жозе Са.
Защитники: Антунеш, Кевин Родригес, Пепе, Луиш Нету, Рикарду Феррейра, Эдгар Ие, Нельсон Семеду, Рикарду Перейра, Жоао Канселу.
Полузащитники: Данило Перейра, Рубен Невеш, Жоао Мариу, Мануэль Фернандеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Ронни Лопес, Желсон Мартиньш, Брума.
Нападающие: Андре Силва, Гонсало Гедеш, Эдер.
Матчи состоятся 10-го и 14-го ноября.
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Источник: Twitter