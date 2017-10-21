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    Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Бристоль Сити» и другие результаты

    Завершились субботние матчи 13-го тура Чемпионшипа. «Лидс» в гостях обыграл «Бристоль» со счетом 0:3. На 79-й минуте матча у гостей удаление получил Гаэтано Берарди, у хозяев на 80-й – Мэтт Тейлор.

    Результаты остальных матчей представлены ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 13-й тур

    Астон Вилла – Фулхэм – 2:1 (1:1)

    Барнсли – Халл Сити – 0:1 (0:0)

    Болтон – КПР – 1:1 (1:0)

    Брентфорд – Сандерленд – 3:3 (1:3)

    Бристоль Сити – Лидс – 0:3 (1:3)

    Вулверхэмптон – Престон 3:2 (1:0)

    Дерби Каунти – Шеффилд 2:0 (1:0)

    Мидлсбро – Кардифф – 0:1 (0:0)

    Ноттингем Форрест – Бертон Альбион 2:0 (0:0)

    Шеффилд Юнайтед – Рединг 2:1 (2:0)

    Миллоул – Бирмингем – 2:0 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 21:33
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