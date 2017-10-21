Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Бристоль Сити» и другие результаты

Завершились субботние матчи 13-го тура Чемпионшипа. «Лидс» в гостях обыграл «Бристоль» со счетом 0:3. На 79-й минуте матча у гостей удаление получил Гаэтано Берарди, у хозяев на 80-й – Мэтт Тейлор.
Результаты остальных матчей представлены ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 13-й тур
Астон Вилла – Фулхэм – 2:1 (1:1)
Барнсли – Халл Сити – 0:1 (0:0)
Брентфорд – Сандерленд – 3:3 (1:3)
Бристоль Сити – Лидс – 0:3 (1:3)
Вулверхэмптон – Престон 3:2 (1:0)
Дерби Каунти – Шеффилд 2:0 (1:0)
Мидлсбро – Кардифф – 0:1 (0:0)
Ноттингем Форрест – Бертон Альбион 2:0 (0:0)
Шеффилд Юнайтед – Рединг 2:1 (2:0)
Миллоул – Бирмингем – 2:0 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру