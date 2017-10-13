Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России сезона-2017/18.
Все встречи пройдут в среду, 25 октября.
25 октября, среда
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 11:30
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 12:00
«Тамбов» – «Авангард» (Курск) – 14:00
«Шинник» (Ярославль) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) – 15:00
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Амкар» (Пермь) – 18:30
«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 19:00
«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 19:00
«Тосно» – «Томь» (Томск) – 19:00.
Источник: РПЛ