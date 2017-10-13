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    Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России

    Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России сезона-2017/18.

    Все встречи пройдут в среду, 25 октября.

    25 октября, среда

    «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 11:30

    «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 12:00

    «Тамбов» – «Авангард» (Курск) – 14:00

    «Шинник» (Ярославль) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) – 15:00

    «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Амкар» (Пермь) – 18:30

    «Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 19:00

    «Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 19:00

    «Тосно» – «Томь» (Томск) – 19:00.

    Источник: РПЛ

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    13.10.2017 14:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 октября 2017, 08:06

      Вперед Амкар!

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 октября 2017, 09:14

      АМКАР бери кубок !!!!

      3
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 13 октября 2017, 19:57

      Как цска пролетели мимо кубка , конечно, не интересный кубок стал коням

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 октября 2017, 15:33

      самый неинтересный кубок...ни одного интересного матча....спартак и ростов с рубином затесались среди ПерДива

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