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Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России

13 октября 2017, 14:37
4

Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России сезона-2017/18.

Все встречи пройдут в среду, 25 октября.

25 октября, среда

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 11:30

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 12:00

«Тамбов» – «Авангард» (Курск) – 14:00

«Шинник» (Ярославль) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) – 15:00

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Амкар» (Пермь) – 18:30

«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 19:00

«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 19:00

«Тосно» – «Томь» (Томск) – 19:00.

Источник: РПЛ
Россия. Кубок Спартак Ростов Амкар-Пермь Рубин
Комментарии (4)
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Артурка32
1507898003
самый неинтересный кубок...ни одного интересного матча....спартак и ростов с рубином затесались среди ПерДива
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МАКАРШВЕД
1507913858
Как цска пролетели мимо кубка , конечно, не интересный кубок стал коням
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сапёр75
1507961648
АМКАР бери кубок !!!!
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RLoko
1508043972
Вперед Амкар!
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