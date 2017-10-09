Отбор на ЧМ-2018. Сербия напрямую отобралась на турнир, Ирландия обыграла Уэльс и заняла второе место

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Сербии минимально обыграла Грузию – 1:0. Благодаря этой победе сербы с первого места напрямую отобрались на турнир.
В других играх Ирландия в гостях победила Уэльс и заняла второе место, Австрия в большинстве одержала победу над Молдавией.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 10-й тур
Молдавия – Австрия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Шауб, 69.
Удаление: Ионицэ, 55 – нет.
Гол: 1:0 – Гудель, 74.
Гол: 0:1 – МакКлин, 57.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру