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    Отбор на ЧМ-2018. Сербия напрямую отобралась на турнир, Ирландия обыграла Уэльс и заняла второе место

    В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Сербии минимально обыграла Грузию – 1:0. Благодаря этой победе сербы с первого места напрямую отобрались на турнир.

    В других играх Ирландия в гостях победила Уэльс и заняла второе место, Австрия в большинстве одержала победу над Молдавией.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 10-й тур

    Молдавия – Австрия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шауб, 69.

    Удаление: Ионицэ, 55 – нет.

    Сербия – Грузия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гудель, 74.

    Уэльс – Ирландия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – МакКлин, 57.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 23:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:27

      не ожидал от Уэльса такого, а сербы молодцы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 10 октября 2017, 02:54

      добродошли у нас Србија

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 10 октября 2017, 00:19

      У русских только один по-настоящему народ побратим - сербы. Очень рад за них! Ирландии тоже желаю удачи в стыке!

      4
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 10 октября 2017, 00:11

      Рад за Сербию!!! Удачи им на ЧМ!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 октября 2017, 00:06

      Молодцы сербы, очень приятно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 10 октября 2017, 00:05

      Очень рад за них!!!

      2
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 10 октября 2017, 00:00

      Ждем братский народ

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > г.Онега 10 октября 2017, 00:08

      братский они только спартаку судя по недавним матчам

      -3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 октября 2017, 23:50

      Уэльс не захотел в РФ!Право)

      2
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