Отбор на ЧМ-2018. Сербия напрямую отобралась на турнир, Ирландия обыграла Уэльс и заняла второе место

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Сербии минимально обыграла Грузию – 1:0. Благодаря этой победе сербы с первого места напрямую отобрались на турнир.

В других играх Ирландия в гостях победила Уэльс и заняла второе место, Австрия в большинстве одержала победу над Молдавией.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 10-й тур

Молдавия – Австрия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Шауб, 69.

Удаление: Ионицэ, 55 – нет.

Сербия – Грузия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гудель, 74.

Уэльс – Ирландия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – МакКлин, 57.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)