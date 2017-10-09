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    Эзатолахи: «Несмотря на смену поколений, Россия остается одной из сильнейших европейских сборных»

    Опорный полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи накануне товарищеского матча с Россией подчеркнул, что несмотря на идущую смену поколений российская команда остается одной из самых сильных в Европе. Также 21-летний игрок заявил, что ожидает непростой поединок.

    «Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой – одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

    В российской сборной много молодых футболистов. Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17 номером (прим. – Александр Головин). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за «Ростов»: Полоза, Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере: Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая «Амкар». Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира», – сказал Эзатолахи.

    Поединок Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    09.10.2017 12:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 октября 2017, 22:53

      Сильные это Испания ,Германия .Франция,Португалия и т д и он считает что наша с ними на ровне ?? с дуба рухнул что ли ,хотя сейчас не удивительно ,все перед игрой нахваливают соперника ,так что смешно иногда)

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      Рейтинг: +8117

      nik55 9 октября 2017, 17:11

      в настольном футболе

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 15:54

      Чёрт,и этого споили!

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 октября 2017, 13:16

      Наверное он имел в виду западную Европу. Украина, Казахстан, Россия, Беларусь и Молдавия. Тут наша сборная одна из лучших))

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