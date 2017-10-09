Эзатолахи: «Несмотря на смену поколений, Россия остается одной из сильнейших европейских сборных»

Опорный полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи накануне товарищеского матча с Россией подчеркнул, что несмотря на идущую смену поколений российская команда остается одной из самых сильных в Европе. Также 21-летний игрок заявил, что ожидает непростой поединок.

«Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой – одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

В российской сборной много молодых футболистов. Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17 номером (прим. – Александр Головин). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за «Ростов»: Полоза, Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере: Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая «Амкар». Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира», – сказал Эзатолахи.

Поединок Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.