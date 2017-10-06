Отбор на ЧМ-2018. Сборная Уэльса победила в Тбилиси и сохранила шансы на выход с первого места

Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Грузия – Уэльс завершилась победой гостей со счетом 1:0. Голом отметился Том Лоуренс.

Команда Криса Коулмэна набрала 17 очков и осталась на второй строчке в турнирной таблице, приблизившись к команде Сербии на расстояние в один балл. Подопечные Владимира Вайсса с пятью баллами остались на пятом месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 9-й тур

Грузия – Уэльс – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лоуренс, 49.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)