Отбор на ЧМ-2018. Сборная Уэльса победила в Тбилиси и сохранила шансы на выход с первого места

Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Грузия – Уэльс завершилась победой гостей со счетом 1:0. Голом отметился Том Лоуренс.
Команда Криса Коулмэна набрала 17 очков и осталась на второй строчке в турнирной таблице, приблизившись к команде Сербии на расстояние в один балл. Подопечные Владимира Вайсса с пятью баллами остались на пятом месте.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 9-й тур
Гол: 0:1 – Лоуренс, 49.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру