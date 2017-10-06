Экс-тренер «Челси»: «Даже Моуринью и Гвардиола не добились бы с Англией больше, чем Саутгейт»

Бывший ассистент Карло Анчелотти в «Челси» Рэй Уилкинс поделился мнением о работе Гарета Саутгейта. Вчера сборная Англии обыграла Словению в матче 9-го тура отборочного турнира и вышла на ЧМ-2018.

«К сожалению, должен задать вопрос: сколько у нас сейчас игроков мирового класса? Только Гарри Кейн. Саутгейт работает с тем составом, который у него есть, и уходит в убыток. Даже Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола не добились бы с командой большего, чем он», – сказал 61-летний специалист.

С 2014 по 2015 год Уилкинс возглавлял сборную Иордании.