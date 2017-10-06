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    Экс-тренер «Челси»: «Даже Моуринью и Гвардиола не добились бы с Англией больше, чем Саутгейт»

    Бывший ассистент Карло Анчелотти в «Челси» Рэй Уилкинс поделился мнением о работе Гарета Саутгейта. Вчера сборная Англии обыграла Словению в матче 9-го тура отборочного турнира и вышла на ЧМ-2018.

    «К сожалению, должен задать вопрос: сколько у нас сейчас игроков мирового класса? Только Гарри Кейн. Саутгейт работает с тем составом, который у него есть, и уходит в убыток. Даже Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола не добились бы с командой большего, чем он», – сказал 61-летний специалист.

    С 2014 по 2015 год Уилкинс возглавлял сборную Иордании.

    Источник: talkSPORT

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    06.10.2017 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 7 октября 2017, 01:30

      Да, интересно чего бы Жозе добился со сборной Англии. Или с нашей. Нашей Рашей.

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 21:43

      Это Уокер, Кэйхилл, Стерлинг и Алли лохи типа? Не факт

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