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    Луческу считает, что не заслужил дисквалификацию

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает несправедливой одноматчевую дисквалификацию после встречи с Украиной (0:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    «Я должен уважать это решение. Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом работы в европейском футболе.

    Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остается, будем выполнять решение ФИФА», – заявил Луческу.

    Напомним, что дисквалификация наложена на румынского специалиста из-за того, что он пытался показать арбитрам повторы на смартфоне. Луческу вынужден будет пропустить игру с Исландией.

    Источник: Matchday.ua

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    06.10.2017 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 6 октября 2017, 10:53

      Я думал он только в России ноет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:35

      Луческу считает, а ФИФА решает!!... Ни смартфон, ни доводы, ни 50 лет футбольного опыта, не повлияют на принятое решение...

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