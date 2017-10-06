Луческу считает, что не заслужил дисквалификацию

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает несправедливой одноматчевую дисквалификацию после встречи с Украиной (0:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«Я должен уважать это решение. Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом работы в европейском футболе.

Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остается, будем выполнять решение ФИФА», – заявил Луческу.

Напомним, что дисквалификация наложена на румынского специалиста из-за того, что он пытался показать арбитрам повторы на смартфоне. Луческу вынужден будет пропустить игру с Исландией.