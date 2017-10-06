Мхитарян взял на себя ответственность за поражение 1:6 от сборной Польши

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян подвел итог матчу с командой Польши (1:6) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Проблемы есть везде. Мы должны сделать все, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось. Просто нет слов.

Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя.

Спасибо всем болельщикам за поддержку», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер армян Артур Петросян назвал поражение в Ереване самым обидным в своей карьере.