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    Мхитарян взял на себя ответственность за поражение 1:6 от сборной Польши

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян подвел итог матчу с командой Польши (1:6) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Проблемы есть везде. Мы должны сделать все, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось. Просто нет слов.

    Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя.

    Спасибо всем болельщикам за поддержку», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

    Ранее главный тренер армян Артур Петросян назвал поражение в Ереване самым обидным в своей карьере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 октября 2017, 06:35

      Один в поле не воин.

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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 октября 2017, 00:41

      ну явно не ты виноват друг)))

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