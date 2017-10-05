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    Тренер сборной Армении: «Поражение от Польши – самое обидное в моей карьере»

    Главный тренер сборной Армении Артур Петросян подвел итог поражению от команды Польши (1:6) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок. Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счетом 1:6?

    Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане», – цитирует специалиста News.am.

    Армяне с шестью пунктами занимают пятое место в отборочной группе E.

    Матч Казахстан – Армения состоится 8-го октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 6 октября 2017, 00:01

      Наливай коньяка и закусывай люляшками

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 23:08

      Да, Артур, многовато пропустили, обидно. Но не впадай в уныние, такие поражения лечат качественно.

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 23:07

      А что обидного? Проиграли по делу лидеру группы!!
      Из 7 поражений 4 игры с разницей три и более мячей... Румынам дома 0-5 слили... Казахстан на вас зуб имеет, готовьтесь!...))

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