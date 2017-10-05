Тренер сборной Армении: «Поражение от Польши – самое обидное в моей карьере»

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян подвел итог поражению от команды Польши (1:6) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок. Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счетом 1:6?

Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане», – цитирует специалиста News.am.

Армяне с шестью пунктами занимают пятое место в отборочной группе E.

Матч Казахстан – Армения состоится 8-го октября.