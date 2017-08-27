Серия А. «Милан» и «Наполи» победили, «Фиорентина» проиграла «Сампдории» и другие результаты

Завершились очередные матчи второго тура итальянской Серии А. «Милан» в результативном матче справился с «Кальяри», а «Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой».

В еще одном поединке «Фиорентина» уступила «Сампдории». За генуэзцев один из голов забил ветеран Фабио Квальярелла.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Кротоне – Верона – 0:0

Кьево – Лацио – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 11; 1:1 – Пуччарелли, 34; 1:2 – Милинкович-Савич, 89.

Милан – Кальяри – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кутроне, 10; 1:1 – Педру, 56; 2:1 – Сусо, 70.

Наполи – Аталанта – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кристанте, 16; 1:1 – Зелински, 56; 2:1 – Мертенс, 61; 3:1 – Рог, 87.

СПАЛ – Удинезе – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Боррьелло, 25; 2:0 – Лаццари, 54; 2:1 – Нуйтинк, 72; 2:2 – Теро, 87 (с пенальти); 3:2 – Риццо, 90+4.

Фиорентина – Сампдория – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Капрари, 32; 0:2 – Квальярелла, 35 (с пенальти); 1:2 – Бадель, 50.

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