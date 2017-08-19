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    Лига 1. «Ницца» победила «Генгам», «Сент-Этьен» разгромил «Амьен» и другие результаты

    Завершились очередные матчи второго тура французской Лиги 1. В частности, участник Лиги чемпионов «Ницца» дома справилась с «Генгамом», сумев не пропустить.

    «Сент-Этьен» уверенно победил новичка турнира «Амьен», забив три мяча.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    Монпелье – Страсбур – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Саади, 24; 1:1 – Конгре, 72.

    Ренн – Дижон – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мубеле, 14; 2:0 – Мубеле, 46; 2:1 – Чан-Хун, 51; 2:2 – Тавареш, 90+1 (с пенальти).

    Труа – Нант – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сала, 81.

    Удаление: нет – Авазим, 34.

    Ницца – Генгам – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Плеа, 45; 2:0 – Уолтер, 47.

    Сент-Этьен – Амьен – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бамба, 13 (с пенальти); 2:0 – Дабо, 41 (с пенальти); 3:0 – Дабо, 67.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 22:52
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