Лига 1. «Ницца» победила «Генгам», «Сент-Этьен» разгромил «Амьен» и другие результаты

Завершились очередные матчи второго тура французской Лиги 1. В частности, участник Лиги чемпионов «Ницца» дома справилась с «Генгамом», сумев не пропустить.
«Сент-Этьен» уверенно победил новичка турнира «Амьен», забив три мяча.
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Монпелье – Страсбур – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Саади, 24; 1:1 – Конгре, 72.
Голы: 1:0 – Мубеле, 14; 2:0 – Мубеле, 46; 2:1 – Чан-Хун, 51; 2:2 – Тавареш, 90+1 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Сала, 81.
Удаление: нет – Авазим, 34.
Голы: 1:0 – Плеа, 45; 2:0 – Уолтер, 47.
Сент-Этьен – Амьен – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бамба, 13 (с пенальти); 2:0 – Дабо, 41 (с пенальти); 3:0 – Дабо, 67.
Источник: Бомбардир.ру