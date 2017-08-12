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    «Тоттенхэм» начал переговоры с «Сельтой» по защитнику Диопу

    Центральный защитник «Сельты» Папе Диоп находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Согласно Sky Sports, лондонский клуб начал переговоры по покупке 20-летнего испанца сенегальского происхождения.

    Прошлый сезон сдал для воспитанника «Сельты» дебютным за главную команду. В 19-ти матчах Диоп забил один гол. Футболист не участвовал в Лиге Европы, где команда Хуана Карлоса Унсуэ дошла до полуфинала. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.

    Вчера «Бомбардир» писал договоренности «шпор» с «Аяксом» по трансферу игрока обороны Дэвинсона Санчеса.

    Источник: Skysports

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    12.08.2017 15:19
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