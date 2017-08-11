Источник: «Тоттенхэм» подпишет защитника «Аякса» Санчеса за 35 миллионов

Журналист издания RAC1 Жерар Ромеро сообщил о том, что «Тоттенхэм» заключит контракт с защитником «Аякса» Давинсоном Санчесом. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

20-летний колумбиец перешел в амстердамский клуб в июле 2016 года. В дебютном сезоне он забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 46-ти матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В июле главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино сказал, что клуб готовит трансферы.