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    • «Ливерпуль» привлек нейробиологов для подготовки к серии пенальти в финале Кубка лиги

    «Ливерпуль» привлек нейробиологов для подготовки к серии пенальти в финале Кубка лиги

    «Ливерпуль» подготовился к возможной серии пенальти в финале Кубка лиги против «Челси». Клуб привлек немецких нейробиологов Никласа Хауслера и Патрика Ханчке.

    Во время тренировок пенальти они прикрепляли электроды к головам игроков, чтобы изучить мозговую активность перед ударом. После этого ученые пытались влиять на психологическую устойчивость футболистов.

    • Нейробиологи помогают «Ливерпулю» с 2021 года.
    • Финал с «Челси» состоится завтра, 25 февраля.
    • Начало – в 18:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Уэмбли».

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1708789890
    Уууу Нейробилоги это тебе не два пальца об асфальт.))
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    ...уефан
    1708791294
    ...это уже нейродопингом можно назвать...
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