«Ливерпуль» привлек нейробиологов для подготовки к серии пенальти в финале Кубка лиги

«Ливерпуль» подготовился к возможной серии пенальти в финале Кубка лиги против «Челси». Клуб привлек немецких нейробиологов Никласа Хауслера и Патрика Ханчке.

Во время тренировок пенальти они прикрепляли электроды к головам игроков, чтобы изучить мозговую активность перед ударом. После этого ученые пытались влиять на психологическую устойчивость футболистов.