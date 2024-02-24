«Ливерпуль» привлек нейробиологов для подготовки к серии пенальти в финале Кубка лиги

«Ливерпуль» подготовился к возможной серии пенальти в финале Кубка лиги против «Челси». Клуб привлек немецких нейробиологов Никласа Хауслера и Патрика Ханчке.
Во время тренировок пенальти они прикрепляли электроды к головам игроков, чтобы изучить мозговую активность перед ударом. После этого ученые пытались влиять на психологическую устойчивость футболистов.
- Нейробиологи помогают «Ливерпулю» с 2021 года.
- Финал с «Челси» состоится завтра, 25 февраля.
- Начало – в 18:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Уэмбли».