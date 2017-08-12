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    Чемпионшип. «Кардифф» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

    В поединке второго тура Чемпионшипа «Кардифф» на своем поле разгромил «Астон Виллу».

    В других матчах «Лидс» разошелся миром с «Престоном», «Рединг» поделил очки с «Фулхэмом», а «Мидлсбро» с минимальным счетом переиграл «Шеффилд Юнайтед».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

    Барнсли – Ипсвич – 1:2 (1:0)

    Миллуол – Болтон – 1:1 (0:0)

    Бирмингем – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)

    Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:4 (1:2)

    Дерби Каунти – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)

    Кардифф – Астон Вилла – 3:0 (1:0)

    Лидс – Престон – 0:0

    Рединг – Фулхэм – 1:1 (0:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – КПР – 1:1 (0:1)

    Мидлсбро – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 21:23
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