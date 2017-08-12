Чемпионшип. «Кардифф» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

В поединке второго тура Чемпионшипа «Кардифф» на своем поле разгромил «Астон Виллу».
В других матчах «Лидс» разошелся миром с «Престоном», «Рединг» поделил очки с «Фулхэмом», а «Мидлсбро» с минимальным счетом переиграл «Шеффилд Юнайтед».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур
Бирмингем – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)
Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:4 (1:2)
Дерби Каунти – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)
Кардифф – Астон Вилла – 3:0 (1:0)
Шеффилд Уэнсдэй – КПР – 1:1 (0:1)
Мидлсбро – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)
Источник: Бомбардир.ру