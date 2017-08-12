Чемпионшип. «Кардифф» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

В поединке второго тура Чемпионшипа «Кардифф» на своем поле разгромил «Астон Виллу».

В других матчах «Лидс» разошелся миром с «Престоном», «Рединг» поделил очки с «Фулхэмом», а «Мидлсбро» с минимальным счетом переиграл «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

Барнсли – Ипсвич – 1:2 (1:0)

Миллуол – Болтон – 1:1 (0:0)

Бирмингем – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)

Брентфорд – Ноттингем Форест – 3:4 (1:2)

Дерби Каунти – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)

Кардифф – Астон Вилла – 3:0 (1:0)

Лидс – Престон – 0:0

Рединг – Фулхэм – 1:1 (0:0)

Шеффилд Уэнсдэй – КПР – 1:1 (0:1)

Мидлсбро – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)

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