Пашалич: «Конте рекомендовал идти именно к Каррере»

Новоиспеченный футболист московского «Спартака» Марио Пашалич рассказал, какой вклад в его переход из «Челси» в стан россиян сделал главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте.

«Разговаривал ли я с Конте? Да, мы пообщались, он пожелал мне всего самого наилучшего. Сказал, что я сделал отличный выбор. Дополнительным фактором было то, что он очень рекомендовал поработать под началом Массимо Карреры.

Не будем забывать тот факт, что благодаря тесному сотрудничеству между двумя тренерами Конте сможет отслеживать мой прогресс в «Спартаке», – заявил Пашалич.

Хорват, вероятнее всего, дебютирует за красно-белых уже в это воскресенье в матче против санкт-петербургского «Зенита».