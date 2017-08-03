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    Пашалич: «Конте рекомендовал идти именно к Каррере»

    Новоиспеченный футболист московского «Спартака» Марио Пашалич рассказал, какой вклад в его переход из «Челси» в стан россиян сделал главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте.

    «Разговаривал ли я с Конте? Да, мы пообщались, он пожелал мне всего самого наилучшего. Сказал, что я сделал отличный выбор. Дополнительным фактором было то, что он очень рекомендовал поработать под началом Массимо Карреры.

    Не будем забывать тот факт, что благодаря тесному сотрудничеству между двумя тренерами Конте сможет отслеживать мой прогресс в «Спартаке», – заявил Пашалич.

    Хорват, вероятнее всего, дебютирует за красно-белых уже в это воскресенье в матче против санкт-петербургского «Зенита».

    Источник: YouTube

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    03.08.2017 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 августа 2017, 06:30

      Ну да, от Конте старшего, к Конте младшему . . . всё логично!!!

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 августа 2017, 01:51

      Гинер звонит теперь Абрамовичу и недоумевает, шо за подстава такая!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 3 августа 2017, 23:51

      Где он только не поиграл к своим 22м годам)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 августа 2017, 21:48

      Так это сразу ясно было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 21:10

      Удачи в Спартаке.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 3 августа 2017, 21:01

      Будущее Челси это фарм-клуб Спартака....

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 августа 2017, 20:39

      Может Конте ещк кого подкинет? Может Диегу Косту.

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > SPARTAK 85 3 августа 2017, 21:01

      Денег не хватит на косту

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 20:17

      Конте молодец, теперь ждём игры "новоиспечённого".

      4
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