Пашалич – игрок «Спартака»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич на правах аренды перешел в «Спартак». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний хорват будет защищать цвета красно-белых до конца нынешнего сезона.

Ранее в Риме футболист прошел медицинский осмотр. По неофициальной информации, годовой оклад хавбека в новой команде составит 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.