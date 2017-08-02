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Пашалич – игрок «Спартака»

2 августа 2017, 18:11
41

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич на правах аренды перешел в «Спартак». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний хорват будет защищать цвета красно-белых до конца нынешнего сезона.

Ранее в Риме футболист прошел медицинский осмотр. По неофициальной информации, годовой оклад хавбека в новой команде составит 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Пашалич Марио
Комментарии (41)
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Svoysvoemubrat
1501686790
ЙЕС!
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OfaZavr
1501687681
Добро пожаловать Марио! Удачи и побольше результативных действий!
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Диктор
1501688191
Вот и отличный трансфер.
Ответить
diadushka
1501688450
Игрок Челси, поигравший в Милане переходит в Спартак! А к бомжам даже из Торино и Халл Сити не хотят игроки переходить)))
Ответить
VVM1964
1501689316
ЕЩЕ БЫ В ЗАЩИТУ ИГРОКОВ НУ ХОТЯ БЫ ТАКОГО УРОВНЯ .
Ответить
insider_retro
1501689351
Думаю, для болельщиков это положительный эпизод трансферного окна.... Но хочется большего!... Ждём спасений в ЛЧ!!!...
Ответить
ivanthebest
1501690131
Отлично. Ждём ещё усиления под ЛЧ!
Ответить
Evgeniy32
1501690688
Усиление очень достойное!
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1501691482
Вот это уже другое дело,а ни какой то там сраный нойштедтер.
Ответить
батог
1501692770
Начало положено!!! Ждемс еще!!!
Ответить
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