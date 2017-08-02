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    Пашалич – игрок «Спартака»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич на правах аренды перешел в «Спартак». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний хорват будет защищать цвета красно-белых до конца нынешнего сезона.

    Ранее в Риме футболист прошел медицинский осмотр. По неофициальной информации, годовой оклад хавбека в новой команде составит 2,5 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.08.2017 18:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +324

      hellkid 3 августа 2017, 09:04

      отлично!

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 августа 2017, 01:31

      Удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 2 августа 2017, 22:55

      Ну наконец то доехал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      gwynnedd 2 августа 2017, 20:57

      Судя по данным WhoScored, та еще звезда((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 августа 2017, 19:54

      Давайте посмотрим несколько его игр в составе команды, а потом уже оценивать этот переход. Еще не одну позицию надо усиливать. Но то, что лед тронулся, не может не радовать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 августа 2017, 19:52

      Начало положено!!! Ждемс еще!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 августа 2017, 19:31

      Вот это уже другое дело,а ни какой то там сраный нойштедтер.

      8
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 2 августа 2017, 19:28

      ураааааааааааа.пригодится

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 августа 2017, 19:18

      Забавно... такое ощущение что сидят в какой-то кальянной... )))

      1
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid > Томь вперёд 2 августа 2017, 19:33

      Вполне возможно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 августа 2017, 19:18

      Усиление очень достойное!

      7
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