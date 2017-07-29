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Тольян – главная цель «Бенфики»

29 июля 2017, 20:36
2

Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян может продолжить карьеру в Португалии. Издание A Bola сообщило об интересе к 22-летнему немцу со стороны «Бенфики». Согласно источнику, подписание игрока является приоритетной целью чемпионов Португалии.

В июне Тольян в составе молодежной сборной Германии стал чемпионом Европы. Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист может перейти в «Наполи», «Челси», «Тоттенхэм» и «Баварию».

В минувшем сезоне защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Германия. Бундеслига Бенфика Хоффенхайм Тольян Джереми
Комментарии (2)
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insider_retro
1501352139
Зря Джереми в Португалию собрался.... Лучше бы к нам... Был бы Толян, ему бы и Костяна нашли!....
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the eternal knight
1501354505
Зря ты так. Он потенциально не хуже карвахаля
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