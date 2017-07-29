Тольян – главная цель «Бенфики»

Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян может продолжить карьеру в Португалии. Издание A Bola сообщило об интересе к 22-летнему немцу со стороны «Бенфики». Согласно источнику, подписание игрока является приоритетной целью чемпионов Португалии.

В июне Тольян в составе молодежной сборной Германии стал чемпионом Европы. Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист может перейти в «Наполи», «Челси», «Тоттенхэм» и «Баварию».

В минувшем сезоне защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.