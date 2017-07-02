Тольян может сменить «Хоффенхайм» на «Челси» или «Наполи»

Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян входит в трансферные интересы «Челси» и «Наполи». 22-летний футболист привлек к себе внимание после удачного выступления на молодежном чемпионате Европы.

Молодой немецкий футболист имеет действующий контракт с клубом, рассчитанный до середины 2018 года. Известно, что руководство клуба готово предложить продление соглашение, а в данный момент прорабатывает все детали нового контракта.

В прошедшем сезоне Тольян сыграл в 20 матчах Бундеслиги, забив в них один гол и сделал одну результативную передачу.