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    Тольян может сменить «Хоффенхайм» на «Челси» или «Наполи»

    Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян входит в трансферные интересы «Челси» и «Наполи». 22-летний футболист привлек к себе внимание после удачного выступления на молодежном чемпионате Европы.

    Молодой немецкий футболист имеет действующий контракт с клубом, рассчитанный до середины 2018 года. Известно, что руководство клуба готово предложить продление соглашение, а в данный момент прорабатывает все детали нового контракта.

    В прошедшем сезоне Тольян сыграл в 20 матчах Бундеслиги, забив в них один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Bild

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    02.07.2017 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 2 июля 2017, 18:06

      наполи лучше

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