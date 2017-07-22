«Тоттенхэм» и «Челси» заинтересованы в приобретении Тольяна

«Челси» и «Тоттенхэм» являются претендентами на левого защитника «Хоффенхайма» Джереми Тольяна. Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает в июне 2018 года и он уже вызывает интерес у крупнейших клубов Европы, включая «Реал» и «Баварию».

Синие остановили свое внимание на кандидатуре немца после того, как проиграли борьбу «Манчестер Сити» за защитника «Реала» Данило. «Шпоры» в свою очередь ищут замену Кайлу Уокера, также перешедшего в стан «горожан» на прошлой неделе.

Трансферная стоимость Тольяна оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.