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    «Тоттенхэм» и «Челси» заинтересованы в приобретении Тольяна

    «Челси» и «Тоттенхэм» являются претендентами на левого защитника «Хоффенхайма» Джереми Тольяна. Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает в июне 2018 года и он уже вызывает интерес у крупнейших клубов Европы, включая «Реал» и «Баварию».

    Синие остановили свое внимание на кандидатуре немца после того, как проиграли борьбу «Манчестер Сити» за защитника «Реала» Данило. «Шпоры» в свою очередь ищут замену Кайлу Уокера, также перешедшего в стан «горожан» на прошлой неделе.

    Трансферная стоимость Тольяна оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    22.07.2017 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июля 2017, 13:14

      Это один из чемпионского состава Германии U-21 ?

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