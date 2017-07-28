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Тимофеев: «В «Спартаке» не до экспериментов с молодежью»

28 июля 2017, 07:54
6

Опорный полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что молодому футболисту сложно пробиться в основной состав команды. Причина тому – самые высокие цели клуба.

Напомним, что 23-летний футболист в минувшее воскресенье впервые в карьере появился на поле в матче второго тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (0:0) в основном составе.

– Это был ваш второй матч за «Спартак» с первых минут за всю карьеру – с тех пор, как четыре года назад вы сыграли в гостях с «Санкт-Галленом». Чего не хватало, чтобы подобное происходило чаще?

– Хм. Сложный вопрос. Я всегда честно тренировался. Значит, конкуренты оказывались сильнее. Да и тренеры, наверное, боялись доверить место в старте молодому. Ведь «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. Тут не до экспериментов.

– Но от кого из тренеров, не считая Карреры, чувствовали больше доверия?

– От Якина. А изначально к основе меня подтянул Карпин. Однако после того матча в Швейцарии шансов больше не получал. Значит, слабо себя проявил…

– Отмечалось, что вас порой подводит излишняя агрессия. Каррера не призывает действовать с более холодной головой?

– Да я и сам все понимаю. Раньше такая проблема существовала, но стал старше. Не скажу, что теперь я намного опытнее, но по-другому оцениваю ситуации, стараюсь меньше фолить. Неразумно на мяч больше не лечу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем Карпин Валерий Якин Мурат
Комментарии (6)
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СШГЭС
1501220053
Хочу купить Дибалу, но не имею возможности, могу купить Канунникова, но не имею желания. Так выпьем за здоровье нынешнего состава, ему предстоит играть без усиления!
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Одинокий волк Маквейд
1501220598
В этом сезоне шансы у молодых появятся, только не нужно быть статистами и катать мячик ближнему. Берите пример с пацана из Краснодара.
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Сибирь за Спартак
1501221197
Когда дебютировал Мостовой, то после первой игры любой понял, что появился ИГРОК. По нынешним такого не скажешь.
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paracetamol
1501223404
Вали оттеда, Тимофей, протыку не будет, просидишь на лавке всю жисть.
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Бугимен
1501225913
Надо тоже доверять молодежи,старички начнут мозг выносить как Глушаков сейчас ( просит изменение контракта) и некем их будет заменить.По этому думаю надо молодежи давать играть,чтобы была замена старичкам.Это только мое мнение...в любом случаи это решать руководству Спартака!Удачи и победы Спартаку ЛЧ!
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nemolod
1501238970
А без экспериментов так и будут одних легионеров брать,но тогда для чего есть дубль,есть академия,которые подобно большинству наших вузов штампуют дипломников,но не специалистов?
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