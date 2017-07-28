Тимофеев: «В «Спартаке» не до экспериментов с молодежью»

Опорный полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что молодому футболисту сложно пробиться в основной состав команды. Причина тому – самые высокие цели клуба.

Напомним, что 23-летний футболист в минувшее воскресенье впервые в карьере появился на поле в матче второго тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (0:0) в основном составе.

– Это был ваш второй матч за «Спартак» с первых минут за всю карьеру – с тех пор, как четыре года назад вы сыграли в гостях с «Санкт-Галленом». Чего не хватало, чтобы подобное происходило чаще?

– Хм. Сложный вопрос. Я всегда честно тренировался. Значит, конкуренты оказывались сильнее. Да и тренеры, наверное, боялись доверить место в старте молодому. Ведь «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. Тут не до экспериментов.

– Но от кого из тренеров, не считая Карреры, чувствовали больше доверия?

– От Якина. А изначально к основе меня подтянул Карпин. Однако после того матча в Швейцарии шансов больше не получал. Значит, слабо себя проявил…

– Отмечалось, что вас порой подводит излишняя агрессия. Каррера не призывает действовать с более холодной головой?

– Да я и сам все понимаю. Раньше такая проблема существовала, но стал старше. Не скажу, что теперь я намного опытнее, но по-другому оцениваю ситуации, стараюсь меньше фолить. Неразумно на мяч больше не лечу.