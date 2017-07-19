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  • Рейнгольд: «Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола?»

Рейнгольд: «Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола?»

19 июля 2017, 07:54
34

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал «Зенит» после первого матча со «СКА-Хабаровском» на выезде, в котором была одержана победа со счетом 2:0.

«Зенит» абсолютно не произвел впечатления. Если «Зенит» будет играть этим составом, а больше там ничего и нет, ему будет сложно. Мне есть с чем сравнивать. Я помню, когда за «Зенит» играли Широков, Халк, Витсель, Данни. Громадная разница, даже говорить не о чем.

Не хочу обидеть руководство «Зенита». Не знаю, кто проводил селекцию, пускай Миллер спрашивает с них. Набрали дурдом, по-другому не скажешь. Что такая команда сможет выиграть? Вот говорят: победили в Хабаровске, там играть тяжело. Ребята, не надо меня смешить. «Зенит» и Хабаровск! Команда из первого дивизиона. Хозяева ничем «Зениту» не уступали.

Питерцы выиграли на классе. Играли очень медленно. Парень забил гол с 30 метров. Но вратарь пустил «пенку». И я бы такой удар взял, ногой отбил. Чего там прыгать, куда прыгать?

Шутки Манчини могут обернуться против него. С какой стати Кокорин и Дзюба должны забить на двоих 35 голов? Никогда этого не было и не будет. Не надо над нами так шутить.

Вообще не по­нравилось, как приезд Манчини в Россию преподнесли. Комментатор каждые две минуты кричал: «Манчини! Манчини!» Друг ты мой любезный, что ты кричишь? Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола? Мы что, слаще леденца не видели? Видели Хиддинка, видели Адвоката, видели Капелло, видели Эмери. Ты, товарищ комментатор, все-таки работаешь на российском канале. Не надо из Манчини делать Гвардиолу», – сказал Рейнгольд.

Во втором туре «Зенит» будет принимать в Санкт-Петербург «Рубин». Игра состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (34)
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mihail200606
1500443766
Брюзга... манчини вообще то человек с титулами, которые рейнгольду и не снились.. А сделать для нашего футбола он ничего еще конечно не сделал , потому что только приехал. Не защищаю манчини, но критиковать его рано еще..
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Gornostay
1500444073
Совсем старый ,дряхлый,озлобленный спартаковец докопался до тренера Зенита! Даже не вериться))
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neveldomha
1500445060
Злобный завистливый старикашка
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firs04
1500448435
Он бухает там что ли? Алкоголь и маразм не совместимы
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Garrincha58
1500450780
началась информационная травля на Питер прав был Луческу вот на этом и хотят опять свиней на престол да и пусть радуются и хрюкают старые кабаны и молодые поросята
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ateist90
1500457695
Дайте дедушке валерьянки пусть успокоится) Манчини командой один матч успел по руководить, а эксперты с большой буквы уже выводы какие то делают. Маразм.
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APchelov
1500458176
Люди старшего поколения помнят этого козла рейнгольда. Он тогда уже был неадекватен. Как футболист - КПД на уровне дзюбы
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artydoc
1500458325
Манчини: "Кто такой Рейнтгольд? Что он сделал для футбола вообще?"
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Василий Зенитов
1500460680
Маразматик старый
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OfaZavr
1500464966
Всё верно сказал.
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