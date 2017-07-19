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    Рейнгольд: «Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола?»

    Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал «Зенит» после первого матча со «СКА-Хабаровском» на выезде, в котором была одержана победа со счетом 2:0.

    «Зенит» абсолютно не произвел впечатления. Если «Зенит» будет играть этим составом, а больше там ничего и нет, ему будет сложно. Мне есть с чем сравнивать. Я помню, когда за «Зенит» играли Широков, Халк, Витсель, Данни. Громадная разница, даже говорить не о чем.

    Не хочу обидеть руководство «Зенита». Не знаю, кто проводил селекцию, пускай Миллер спрашивает с них. Набрали дурдом, по-другому не скажешь. Что такая команда сможет выиграть? Вот говорят: победили в Хабаровске, там играть тяжело. Ребята, не надо меня смешить. «Зенит» и Хабаровск! Команда из первого дивизиона. Хозяева ничем «Зениту» не уступали.

    Питерцы выиграли на классе. Играли очень медленно. Парень забил гол с 30 метров. Но вратарь пустил «пенку». И я бы такой удар взял, ногой отбил. Чего там прыгать, куда прыгать?

    Шутки Манчини могут обернуться против него. С какой стати Кокорин и Дзюба должны забить на двоих 35 голов? Никогда этого не было и не будет. Не надо над нами так шутить.

    Вообще не по­нравилось, как приезд Манчини в Россию преподнесли. Комментатор каждые две минуты кричал: «Манчини! Манчини!» Друг ты мой любезный, что ты кричишь? Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола? Мы что, слаще леденца не видели? Видели Хиддинка, видели Адвоката, видели Капелло, видели Эмери. Ты, товарищ комментатор, все-таки работаешь на российском канале. Не надо из Манчини делать Гвардиолу», – сказал Рейнгольд.

    Во втором туре «Зенит» будет принимать в Санкт-Петербург «Рубин». Игра состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 07:54
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 19 июля 2017, 22:02

      А при чём тут Гвардиола? Разве он что-то сделал для нашего футбола?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      zhurzh 19 июля 2017, 19:18

      Угарно иногда выступают ископаемые )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 19 июля 2017, 16:07

      По делу всё сказал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 15:39

      Задолбал, мля! Что он за месяц работы мог сделать? СКА Хабаровск обыграть или что?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 июля 2017, 15:36

      вот дурак, первый матч, сразу после 8 часового перелета, и месяца подготовки с новым тренером он что хотел 10-0 увидеть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 июля 2017, 15:25

      Когда уже заткнут рот этому старому демагогу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2017, 14:49

      Всё верно сказал.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 19 июля 2017, 13:38

      Маразматик старый

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 19 июля 2017, 12:58

      Манчини: "Кто такой Рейнтгольд? Что он сделал для футбола вообще?"

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 июля 2017, 12:56

      Люди старшего поколения помнят этого козла рейнгольда. Он тогда уже был неадекватен. Как футболист - КПД на уровне дзюбы

      6
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > APchelov 19 июля 2017, 15:32

      Я - "люди старшего...", его вообще не помню...

      2
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      ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 > APchelov 19 июля 2017, 16:13

      Нет, КПД ещё хуже. 32 гола в 176 матчах за Спартак. В перерасчёте на нынешний чемпионат - 6 голов за сезон.

      0
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