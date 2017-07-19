Рейнгольд: «Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола?»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал «Зенит» после первого матча со «СКА-Хабаровском» на выезде, в котором была одержана победа со счетом 2:0.

«Зенит» абсолютно не произвел впечатления. Если «Зенит» будет играть этим составом, а больше там ничего и нет, ему будет сложно. Мне есть с чем сравнивать. Я помню, когда за «Зенит» играли Широков, Халк, Витсель, Данни. Громадная разница, даже говорить не о чем.

Не хочу обидеть руководство «Зенита». Не знаю, кто проводил селекцию, пускай Миллер спрашивает с них. Набрали дурдом, по-другому не скажешь. Что такая команда сможет выиграть? Вот говорят: победили в Хабаровске, там играть тяжело. Ребята, не надо меня смешить. «Зенит» и Хабаровск! Команда из первого дивизиона. Хозяева ничем «Зениту» не уступали.

Питерцы выиграли на классе. Играли очень медленно. Парень забил гол с 30 метров. Но вратарь пустил «пенку». И я бы такой удар взял, ногой отбил. Чего там прыгать, куда прыгать?

Шутки Манчини могут обернуться против него. С какой стати Кокорин и Дзюба должны забить на двоих 35 голов? Никогда этого не было и не будет. Не надо над нами так шутить.

Вообще не по­нравилось, как приезд Манчини в Россию преподнесли. Комментатор каждые две минуты кричал: «Манчини! Манчини!» Друг ты мой любезный, что ты кричишь? Кто такой Манчини? Что он сделал для нашего футбола? Мы что, слаще леденца не видели? Видели Хиддинка, видели Адвоката, видели Капелло, видели Эмери. Ты, товарищ комментатор, все-таки работаешь на российском канале. Не надо из Манчини делать Гвардиолу», – сказал Рейнгольд.

Во втором туре «Зенит» будет принимать в Санкт-Петербург «Рубин». Игра состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.