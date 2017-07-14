Пуйоль ударил Фила Невилла шипами по колену в матче выставочного турнира

В Лондоне стартовал выставочный турнир «Star Sixes», в котором звезды прошлого играют в формате 6x6. В турнире на «О2 Арене» участвуют 12 сборных: Бразилия, Китай, Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Нигерия, Португалия, Шотландия и Испания.

В заявки команд попали Роберто Карлос, Стивен Джеррард, Робер Пирес, Юрий Джоркаефф, Михаэль Баллак, Алессандро Дель Пьеро, Джей-Джей Окоча, Деку, Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета, Фернандо Морьентес и другие.

В рамках матча-открытия команда Испании обыграла Англию со счетом 4:1. В ходе встречи экс-капитан «Барселоны» Пуйоль столкнулся с бывшим защитником «МЮ» и «Эвертона» Филом Невиллом.