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  • Пуйоль ударил Фила Невилла шипами по колену в матче выставочного турнира

Пуйоль ударил Фила Невилла шипами по колену в матче выставочного турнира

14 июля 2017, 00:57
8

В Лондоне стартовал выставочный турнир «Star Sixes», в котором звезды прошлого играют в формате 6x6. В турнире на «О2 Арене» участвуют 12 сборных: Бразилия, Китай, Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Нигерия, Португалия, Шотландия и Испания.

В заявки команд попали Роберто Карлос, Стивен Джеррард, Робер Пирес, Юрий Джоркаефф, Михаэль Баллак, Алессандро Дель Пьеро, Джей-Джей Окоча, Деку, Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета, Фернандо Морьентес и другие.

В рамках матча-открытия команда Испании обыграла Англию со счетом 4:1. В ходе встречи экс-капитан «Барселоны» Пуйоль столкнулся с бывшим защитником «МЮ» и «Эвертона» Филом Невиллом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Англия Испания Пуйоль Карлес Невилл Фил
Комментарии (8)
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Dazdraper
1499983368
Пуйоль конечно по свински сделал конечно
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El_Chori
1499990127
нехорошо
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TAGANROG 161
1499998035
В выставочном матче так грубо играть,не красиво можно и ногу было сломать.
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altezzik
1500001390
Голова совсем не работает, одни инстинкты, как животное.
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Daniil Boiko
1500007270
Мне кажется не специально, но сыграл грубо
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alexidj
1500007904
Вот так психанул..никак неоправданный момент..
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ilya43rus
1500008622
В своем стиле)
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polozovs
1500010231
Извинился ? Надеюсь Фил в порядке
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