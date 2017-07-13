Гончаренко: «Если Головин получит предложение от «Челси» или «Арсенала» – нужно уходить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова полузащитника Александра Головина об отказе покидать клуб до победы в РФПЛ.

«Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не все зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, – нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе», – сказал белорусский специалист.

В прошлом сезоне Головин принял участие в 37 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 6 миллионов евро. Информация об интересе к Головину со стороны «Арсенала» появилась в июне. Позже гендиректор армейцев Роман Бабаев опроверг слухи о переговорах с лондонским клубом.