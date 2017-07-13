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  • Гончаренко: «Если Головин получит предложение от «Челси» или «Арсенала» – нужно уходить»

Гончаренко: «Если Головин получит предложение от «Челси» или «Арсенала» – нужно уходить»

13 июля 2017, 22:30
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова полузащитника Александра Головина об отказе покидать клуб до победы в РФПЛ.

«Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не все зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, – нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе», – сказал белорусский специалист.

В прошлом сезоне Головин принял участие в 37 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 6 миллионов евро. Информация об интересе к Головину со стороны «Арсенала» появилась в июне. Позже гендиректор армейцев Роман Бабаев опроверг слухи о переговорах с лондонским клубом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Челси Головин Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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xLINDAx
1499974883
А вот ни фига, Виктор, он уже другое пообещал - стать чемпионом, а потом и думки думать будет).
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отдай мои вещи
1499974995
за что его туда должны позвать...скажите мне? санчес жиру и головин..хы
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KARAT777
1499975798
лавку греть будет и по арендам скитаться
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vitvik
1499976374
Дорого ни кто не заплатит, а за дёшево ни кому не отдадут.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1499977161
Да даже в эвертон, боруссию, Вольфсбург, Марсель, ПСЖ, Фиорентину или Наполи надо не уходить, а бежааааать !!!
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Вадим 1972
1499980332
А получит ли ?
Ответить
mialkov
1499983838
Рано! Пусть ЧМ отыграет с тем же напором и желанием, как на КК. Вот тогда и будет очередь за ним из топ-клубов!
Ответить
Дядя Серёжа
1499999119
Это пока авансы. "Получку" можно заработать в ЛЧ и на ЧМ.
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ded-53
1500001459
Согласен, пусть сначала ЧМ отыграет, а там видно будет!
Ответить
Diman88888
1500044184
Поехал бы в Халл к Слуцкому,набрался бы опыта а там само собой бы уже получилось,дело времени и в большом клубе бы оказался
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