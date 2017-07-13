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    Гончаренко: «Если Головин получит предложение от «Челси» или «Арсенала» – нужно уходить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова полузащитника Александра Головина об отказе покидать клуб до победы в РФПЛ.

    «Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не все зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, – нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе», – сказал белорусский специалист.

    В прошлом сезоне Головин принял участие в 37 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 6 миллионов евро. Информация об интересе к Головину со стороны «Арсенала» появилась в июне. Позже гендиректор армейцев Роман Бабаев опроверг слухи о переговорах с лондонским клубом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2017 22:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 14 июля 2017, 17:56

      Поехал бы в Халл к Слуцкому,набрался бы опыта а там само собой бы уже получилось,дело времени и в большом клубе бы оказался

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 14 июля 2017, 06:04

      Согласен, пусть сначала ЧМ отыграет, а там видно будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:25

      Это пока авансы. "Получку" можно заработать в ЛЧ и на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 июля 2017, 01:10

      Рано! Пусть ЧМ отыграет с тем же напором и желанием, как на КК. Вот тогда и будет очередь за ним из топ-клубов!

      3
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 14 июля 2017, 00:12

      А получит ли ?

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 июля 2017, 23:19

      Да даже в эвертон, боруссию, Вольфсбург, Марсель, ПСЖ, Фиорентину или Наполи надо не уходить, а бежааааать !!!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > DeutschlandUberAlles 13 июля 2017, 23:28

      Нихера се даже...

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > filosof sparty 14 июля 2017, 08:23

      За этим "даже" можно еще с десяток "даже" добавить, куда можно и нужно уходить

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 23:06

      Дорого ни кто не заплатит, а за дёшево ни кому не отдадут.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 июля 2017, 22:56

      лавку греть будет и по арендам скитаться

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 13 июля 2017, 22:43

      за что его туда должны позвать...скажите мне? санчес жиру и головин..хы

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 22:41

      А вот ни фига, Виктор, он уже другое пообещал - стать чемпионом, а потом и думки думать будет).

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