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    Бабаев: «Арсенал» не делал предложение по Головину»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что в услугах полузащитника Александра Головина заинтересован «Арсенал». Ранее сообщалось, что скауты лондонского клуба просматривали талантливого россиянина на Кубке конфедераций.

    – «Арсенал» делал предложение ЦСКА по Головину?

    – Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от «Арсенала» по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.

    – Если летом все-таки поступит предложение от «Арсенала», какой тогда будет позиция ЦСКА?

    – Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского «Арсенала» предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно.

    – В последнее время в ЦСКА сватали целый ряд игроков – защитника Айлтона, нападающих Джурджевич и Кайоде. По кому вы действительно ведет переговоры?

    – Не хотелось бы называть конкретные фамилии. Это бессмысленно на данном этапе. Но работа ведется. Надеюсь, сможем усилиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 15:01
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