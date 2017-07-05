Бабаев: «Арсенал» не делал предложение по Головину»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что в услугах полузащитника Александра Головина заинтересован «Арсенал». Ранее сообщалось, что скауты лондонского клуба просматривали талантливого россиянина на Кубке конфедераций.

– «Арсенал» делал предложение ЦСКА по Головину?

– Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от «Арсенала» по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.

– Если летом все-таки поступит предложение от «Арсенала», какой тогда будет позиция ЦСКА?

– Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского «Арсенала» предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно.

– В последнее время в ЦСКА сватали целый ряд игроков – защитника Айлтона, нападающих Джурджевич и Кайоде. По кому вы действительно ведет переговоры?

– Не хотелось бы называть конкретные фамилии. Это бессмысленно на данном этапе. Но работа ведется. Надеюсь, сможем усилиться.