Головин пообещал не уходить из ЦСКА до победы в РФПЛ

В Москве состоялась ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Персонал клуба и футболисты получили серебряные медали чемпионата России-2016/17. Воспитанник столичного клуба Александр Головин прокомментировал информацию о возможном уходе.

«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото», – сказал 21-летний полузащитник.

В минувшем сезоне россиянин забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 37 встречах. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Головину со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси». Позже генеральный директор армейцев Роман Бабаев опроверг информацию о контакте с «канонирами».