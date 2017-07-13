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    Головин пообещал не уходить из ЦСКА до победы в РФПЛ

    В Москве состоялась ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Персонал клуба и футболисты получили серебряные медали чемпионата России-2016/17. Воспитанник столичного клуба Александр Головин прокомментировал информацию о возможном уходе.

    «Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото», – сказал 21-летний полузащитник.

    В минувшем сезоне россиянин забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 37 встречах. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Головину со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси». Позже генеральный директор армейцев Роман Бабаев опроверг информацию о контакте с «канонирами».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2017 21:09
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 08:22

      Это конечно здорово. Но что он скажет, когда пойдут реальные предложения, а у ЦСКА с чемпионствами не получится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 июля 2017, 06:59

      Молодой, глупый, говорливый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:32

      Опасное заявление.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2017, 03:46

      Вот балаболка! Не возьмет ЦСКА золота - поменяют всех гончаренок и головинок. Их и спрашивать не станут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 июля 2017, 23:21

      это он зря,что то не верится,что ЦСКА опередят Зенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 22:52

      Не было этих слов ! Бред чистой воды ! Мб пошутил где-то в приватной беседе ! А журналюги тут же подхватили ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 июля 2017, 22:34

      Это надолго ему придется задержаться. Лучше бы о своей карьере думал.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 22:13

      Ого..пообещал, Промес то был уверен, лучше бы в Европу, болельщикам ЦСКА не понравится..но хоть кто-то будет пробовать новый уровень..Федя вон никак не разродится..в любом случае удачи - у него впереди всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 13 июля 2017, 21:41

      ______

      Надеюсь он никогда не уйдет, точнее цска не станет чемпионом

      _____

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 13 июля 2017, 21:37

      Ну это он зря конечно

      -1
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