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Головин пообещал не уходить из ЦСКА до победы в РФПЛ

13 июля 2017, 21:09
14

В Москве состоялась ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Персонал клуба и футболисты получили серебряные медали чемпионата России-2016/17. Воспитанник столичного клуба Александр Головин прокомментировал информацию о возможном уходе.

«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото», – сказал 21-летний полузащитник.

В минувшем сезоне россиянин забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 37 встречах. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Головину со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси». Позже генеральный директор армейцев Роман Бабаев опроверг информацию о контакте с «канонирами».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (14)
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insider_retro
1499969971
Осмелюсь предположить, что сейчас появятся высказывания болельщиков других клубов про возможно долгую карьеру игрока в клубе.... Теперь слова ко многому обязывают... Успехов, на ворота как на баррикады!!!....
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Диктор
1499970550
Это навечно
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AlmazZz93
1499971075
Ну это он зря конечно
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pato08
1499971273
______ Надеюсь он никогда не уйдет, точнее цска не станет чемпионом _____
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Freyk
1499974471
Это надолго ему придется задержаться. Лучше бы о своей карьере думал.
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sidul1
1499977318
это он зря,что то не верится,что ЦСКА опередят Зенит.
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serppion
1499993211
Вот балаболка! Не возьмет ЦСКА золота - поменяют всех гончаренок и головинок. Их и спрашивать не станут.
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Дядя Серёжа
1499999540
Опасное заявление.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500004761
Молодой, глупый, говорливый.
Ответить
bset
1500009760
Это конечно здорово. Но что он скажет, когда пойдут реальные предложения, а у ЦСКА с чемпионствами не получится?
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