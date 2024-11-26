Игонин объяснил, какую пользу Соболев приносит «Зениту»

Бывший зенитовец Алексей Игонин прокомментировал ситуацию нападающего команды Александра Соболева.

– Соболев способен на большее, потому что раньше он показывал футбол более высокого уровня. Сейчас Александр не готов физически. Для большого форварда важны физические данные. «Зениту» Соболев будет полезен, когда наберет форму. Наверное, ему пришлось форсировать процесс подготовки. Это сыграло с ним злую шутку.

После большой паузы можно будет сделать вывод по Соболеву. В «Зените» достаточно футболистов. В любом случае, Соболев создает конкурентную среду на тренировках. В этом Александр приносит пользу.

– Переход Соболева в «Зенит» – ошибка?

– Сейчас нельзя так говорить, потому что прошло мало времени. Основная задача Соболева – это борьба на втором этаже, умение цепляться за мяч. Раньше у него были эти качества. Если есть необходимость сохранить результат, Соболев может пригодиться петербуржцам.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В «Спартаке» Александр был 4 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов