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    Глушаков проанализировал игру Угальде

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил игру нападающего команды Манфреда Угальде.

    • Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • В минувшем туре он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
    • Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

    – Ты сразу разглядел сильные стороны Угальде?

    – Видно, что это хороший футболист. Он такой коренастый, чем-то напоминает Вагнера Лава. Небольшого роста, мяч сохраняет, правильно открывается. У него было затишье. Я считаю, это связано с Квинси Промесом. Когда Квинси ушeл, Манфред попал в какую-то психологическую яму.

    Мне кажется, сейчас он добавил благодаря приходу Барко. Эсекьель – интеллектуальный футболист, который прекрасно видит поле. Они хорошо взаимодействуют. Угальде мне нравился с самого начала. Возможно, некоторые футболисты не так думают, как он играет. Это чистый страйкер. Если его поставить слева-справа, он там не сыграет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ilich55
    1732605204
    Будущий Герд Мюллер., если конечно не скурвится.
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