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    Генич высказался о спартаковце Угальде

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич охарактеризовал форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

    • Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 млн евро.
    • В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
    • Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

    – Угальде – суперприобретение?

    – Это достойный футболист, но все-таки это игрок сборной Коста-Рики. А вот Барко – это суперприобретение. Взрослый мудрый футболист, меняющий игру.

    А Угальде – очень хороший игрок с набором качеств. С функционалом, который он показал в этой игре – голы, объем работы, двоих посадил на карточку. Но сказать, что это суперприобретение, не могу.

    Нет такого набора качеств, как, например, у Квинси. Квинси – это легенда, он делал разницу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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