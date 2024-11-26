Генич высказался о спартаковце Угальде

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич охарактеризовал форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
- Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 млн евро.
- В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
- Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.
– Угальде – суперприобретение?
– Это достойный футболист, но все-таки это игрок сборной Коста-Рики. А вот Барко – это суперприобретение. Взрослый мудрый футболист, меняющий игру.
А Угальде – очень хороший игрок с набором качеств. С функционалом, который он показал в этой игре – голы, объем работы, двоих посадил на карточку. Но сказать, что это суперприобретение, не могу.
Нет такого набора качеств, как, например, у Квинси. Квинси – это легенда, он делал разницу.
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