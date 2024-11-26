Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Глушаков: «Все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    – «Краснодар» может стать чемпионом?

    – Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это всe должно войти в историю. Стадион – космос, база – космос. Всe идеально сделано.

    «Краснодар» заслуживает чемпионства. Но надо брать свои очки. Не надо настраиваться на «Зенит». Надо обыгрывать условные «Химки», «Факел», «Оренбург», «Акрон».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» отстает на очко.
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож
    Глушаков проанализировал игру Угальде 2
    Глушаков одним словом описал 2024 год для сборной России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 