Глушаков: «Все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– «Краснодар» может стать чемпионом?

– Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это всe должно войти в историю. Стадион – космос, база – космос. Всe идеально сделано.

«Краснодар» заслуживает чемпионства. Но надо брать свои очки. Не надо настраиваться на «Зенит». Надо обыгрывать условные «Химки», «Факел», «Оренбург», «Акрон».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Краснодар» отстает на очко.

У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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