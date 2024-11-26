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    Зорин: «Хочу играть только в форме «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин не намерен покидать команду.

    – Можете ли допустить в будущем, что перейдeте в клуб, являющийся заклятым врагом для «Спартака»? Или в России никакой другой команды не существует?

    – Немного каверзный вопрос. Конечно, я хочу играть в «Спартаке», хочу оставаться здесь как можно дольше. Хочу выходить на поле только в форме «Спартака». Пока клуб будет считать, что я нужен и могу приносить пользу, я буду связывать себя только со «Спартаком».

    – Перехода в стиле Соболева можно не ждать?

    – На данный момент все мои мысли связаны со «Спартаком». И я надеюсь, что буду продолжать здесь играть.

    • 20-летний Зорин стоит 700 тысяч евро.
    • У игрока контракт до 2026 года.
    • В сезоне РПЛ у Зорина 4 матча.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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